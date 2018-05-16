Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в девятой партии матча за шахматную корону

После девяти партий Цзюй Вэньцзюнь ведет в матче со счетом 5:4. Для общей победы ей в 10-й партии достаточно сыграть вничью. В случае победы Тань Чжунъи 19 мая в Чунцине состоится тай-брейк.

Первые пять партий шахматистки провели в Шанхае, остальные партии матча проходят в Чунцине. Контроль времени — классический: по 90 минут на первые 40 ходов плюс еще полчаса до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.