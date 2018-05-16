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15:56 (мск), источник: ТАСС

Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в девятой партии матча за шахматную корону

ТАСС, 16 мая. Китаянки Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в девятой партии матча за титул чемпионки мира по шахматам. Партия была сыграна в Чунцине.

После девяти партий Цзюй Вэньцзюнь ведет в матче со счетом 5:4. Для общей победы ей в 10-й партии достаточно сыграть вничью. В случае победы Тань Чжунъи 19 мая в Чунцине состоится тай-брейк.

Первые пять партий шахматистки провели в Шанхае, остальные партии матча проходят в Чунцине. Контроль времени — классический: по 90 минут на первые 40 ходов плюс еще полчаса до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.

Общий призовой фонд матча составляет €200 тыс. и будет распределен между участницами в соотношении 60 на 40 процентов в случае завершения противостояния по итогам 10 партий (больший гонорар получит победительница матча). Однако если для выявления победителя понадобится проведение тай-брейка, процентное соотношение изменится — 55 на 45.

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