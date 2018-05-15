Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в восьмой партии матча за шахматную корону

После восьми партий Цзюй Вэньцзюнь ведет в матче со счетом 4,5:3,5.

Первые пять партий из 10 шахматистки провели в Шанхае, остальные партии матча играются в Чунцине. Следующие встречи пройдут 16 и 18 мая, если понадобится, 19 мая состоится тай-брейк. Контроль времени — классический: по 90 минут на первые 40 ходов плюс еще полчаса до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.