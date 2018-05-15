Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в восьмой партии матча за шахматную корону
ТАСС, 15 мая. Китаянки Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в восьмой партии матча за титул чемпионки мира. Партия была сыграна в Чунцине.
ТАСС, 15 мая. Китаянки Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в восьмой партии матча за титул чемпионки мира. Партия была сыграна в Чунцине.
После восьми партий Цзюй Вэньцзюнь ведет в матче со счетом 4,5:3,5.
Первые пять партий из 10 шахматистки провели в Шанхае, остальные партии матча играются в Чунцине. Следующие встречи пройдут 16 и 18 мая, если понадобится, 19 мая состоится
Общий призовой фонд матча составляет €200 тыс. и будет распределен между участницами в соотношении 60 на 40 процентов в случае завершения противостояния по итогам 10 партий (больший гонорар получит победительница матча). Однако если для выявления победителя понадобится проведение