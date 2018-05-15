Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла звезда фильмов о Супермене
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Шведка переименовала сына после опечатки в татуировке с его именем
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
5 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры)
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Канада
Германия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Беларусь
Словакия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Швейцария5
Франция1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Финляндия6
США2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Россия
Швеция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Латвия
Дания
Хоккей. НХЛ
16.05
Вашингтон Кэпиталз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс1
Вегас Голден Найтс3
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
«Это какой-то позор»: россияне дали оценку финалу «Евровидения»
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Россия обыграла Словакию в матче чемпионата мира
Сборная России в порядке, и вот почему
Полина Гагарина снялась топлес на Мальдивах
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Для немцев свой: как сложилась судьба советского актера-предателя
Эрдоган жестко ответил Макрону касательно России
Фоторепортажи
12Самые красивые болельщицы чемпионата мира по хоккею
8Россия обыграла сборную Швейцарии
14:46 (мск), источник: ТАСС

Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в восьмой партии матча за шахматную корону

ТАСС, 15 мая. Китаянки Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в восьмой партии матча за титул чемпионки мира. Партия была сыграна в Чунцине.

После восьми партий Цзюй Вэньцзюнь ведет в матче со счетом 4,5:3,5.

Первые пять партий из 10 шахматистки провели в Шанхае, остальные партии матча играются в Чунцине. Следующие встречи пройдут 16 и 18 мая, если понадобится, 19 мая состоится тай-брейк. Контроль времени — классический: по 90 минут на первые 40 ходов плюс еще полчаса до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.

Общий призовой фонд матча составляет €200 тыс. и будет распределен между участницами в соотношении 60 на 40 процентов в случае завершения противостояния по итогам 10 партий (больший гонорар получит победительница матча). Однако если для выявления победителя понадобится проведение тай-брейка, процентное соотношение изменится — 55 на 45.

 Что Медведева сказала новому тренеру про Тутберидзе
Английским фанатам рассказали, на что русские могут сильно обидеться
Сборной России нужна не Дания или Латвия. Дайте нам Канаду
Шведы потеряли двух хоккеистов перед игрой со сборной России
Финны – самая шальная команда ЧМ. Ахо отправил США к Пастрняку
«Отодвинуть все «человеческое». Мысли Черчесова за месяц до ЧМ
Сборная Швейцарии вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
Назван расширенный список сборной Германии на ЧМ-2018
Беззащитный ЦСКА. Как будут перестраиваться армейцы
Спорт-Экспресс
Авто
В бесключевом доступе нашли смертельную угрозу Популярная в настоящее время технология запуска двигателя иногда приводит к трагическим последствиям
Hi-Tech
Полный провал. Ольга Бузова опозорилась Слишком много амбиций и обещаний.
Кино
100 зрителей ушли с премьеры фильма Ларса фон Триера в Каннах «Слишком зрелищный» триллер датского режиссера, вернувшегося на Лазурный берег после нескольких лет изгнания, «забукали» во время премьеры
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь