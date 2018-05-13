Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в седьмой партии матча за шахматную корону
ТАСС, 13 мая. Китаянки Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в седьмой партии матча за титул чемпионки мира, который стартовал в Шанхае.
ТАСС, 13 мая. Китаянки Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в седьмой партии матча за титул чемпионки мира, который стартовал в Шанхае.
После семи партий Цзюй Вэньцзюнь ведет в матче со счетом 4:3.
Первые пять партий из 10 шахматистки провели в Шанхае, остальные партии матча будут сыграны в Чунцине, встречи пройдут 15−16 и 18 мая, если понадобится, 19 мая состоится
Общий призовой фонд матча составляет €200 тыс. и будет распределен между участницами в соотношении 60 на 40 процентов в случае завершения противостояния по итогам 10 партий (больший гонорар получит победительница матча). Однако если для выявления победителя понадобится проведение