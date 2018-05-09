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14:30 (мск), источник: ТАСС

Цзюй Вэньцзюнь победила Тань Чжунъи в пятой партии матча за шахматную корону

ТАСС, 9 мая. Китаянка Цзюй Вэньцзюнь черными фигурами одержала победу над соотечественницей Тань Чжунъи в пятой партии матча за титул чемпионки мира по шахматам. Партия проходила в Шанхае.

После пяти партий Цзюй Вэньцзюнь ведет в матче со счетом 3,5 — 1,5 очка.

Первые пять партий из 10 шахматистки провели в Шанхае, остальные партии матча будут сыграны в Чунцине, встречи пройдут 12−13, 15−16 и 18 мая, если понадобится, 19 мая состоится тай-брейк. Контроль времени — классический: по 90 минут на первые 40 ходов плюс еще полчаса до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.

Общий призовой фонд матча составляет €200 тыс. и будет распределен между участницами в соотношении 60 на 40 процентов в случае завершения противостояния по итогам 10 партий (больший гонорар получит победительница матча). Однако если для выявления победителя понадобится проведение тай-брейка, процентное соотношение сменится на 55 на 45.

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