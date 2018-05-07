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14:28 (мск), источник: ТАСС

Тань Чжунъи сократила счет в матче за шахматную корону с Цзюй Вэньцзюнь

ТАСС, 7 мая. Китаянка Тань Чжунъи белыми фигурами одержала победу над соотечественницей Цзюй Вэньцзюнь в четвертой партии матча за титул чемпионки мира по шахматам. Матч проходит в Шанхае.

После четырех партий Цзюй Вэньцзюнь ведет в матче со счетом 2,5−1,5 очка.

Заключительную партию в Шанхае спортсменки проведут 9 мая, после чего противостояние переместится в Чунцин, где шахматистки сыграют 12−13, 15−16 и 18 мая, если понадобится, 19 мая состоится тай-брейк. Контроль времени — классический: по 90 минут на первые 40 ходов плюс еще полчаса до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.

Общий призовой фонд матча составляет €200 тыс. и будет распределен между участницами в соотношении 60 на 40 процентов в случае завершения противостояния по итогам 10 партий (больший гонорар получит победительница матча). Однако если для выявления победителя понадобится проведение тай-брейка, процентное соотношение сменится на 55 на 45.

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