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14:31 (мск), источник: ТАСС

Цзюй Вэньцзюнь повела с разницей в 2 очка в матче за шахматную корону с Тань Чжунъи

ТАСС, 6 мая. Китаянка Цзюй Вэньцзюнь белыми фигурами одержала победу над соотечественницей Тань Чжунъи в третьей партии матча за титул чемпионки мира по шахматам. Соревнования проходят в Шанхае.

После трех партий Цзюй Вэньцзюнь ведет в матче со счетом 2,5−0,5 очка. Следующая партия состоится в понедельник.

В Шанхае спортсменки проведут партии 7 и 9 мая, после чего противостояние переместится в Чунцин, где шахматистки сыграют 12−13, 15−16 и 18 мая, если понадобится, 19 мая состоится тай-брейк. Контроль времени — классический: по 90 минут на первые 40 ходов плюс еще полчаса до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.

Общий призовой фонд матча составляет €200 тыс. и будет распределен между участницами в соотношении 60 на 40 процентов в случае завершения противостояния по итогам 10 партий (больший гонорар получит победительница матча). Однако если для выявления победителя понадобится проведение тай-брейка, процентное соотношение сменится на 55 на 45.

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