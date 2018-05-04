Цзюй Вэньцзюнь победила Тань Чжунъи во второй партии матча за шахматную корону

После двух партий Цзюй Вэньцзюнь ведет в матче со счетом 1,5−0,5 очка. Следующая партия состоится в воскресенье. Первые четыре встречи белыми фигурами сыграет Цзюй Вэньцзюнь.

В Шанхае спортсменки проведут партии 6−7 и 9 мая, после чего противостояние переместится в Чунцин, где шахматистки сыграют 12−13, 15−16 и 18 мая, если понадобится, 19 мая состоится тай-брейк. Контроль времени — классический: по 90 минут на первые 40 ходов плюс еще полчаса до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.