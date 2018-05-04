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17:03 (мск), источник: ТАСС

Цзюй Вэньцзюнь победила Тань Чжунъи во второй партии матча за шахматную корону

ТАСС, 4 мая. Китаянка Цзюй Вэньцзюнь белыми фигурами одержала победу над соотечественницей Тань Чжунъи во второй партии матча за титул чемпионки мира, который стартовал в Шанхае.

После двух партий Цзюй Вэньцзюнь ведет в матче со счетом 1,5−0,5 очка. Следующая партия состоится в воскресенье. Первые четыре встречи белыми фигурами сыграет Цзюй Вэньцзюнь.

В Шанхае спортсменки проведут партии 6−7 и 9 мая, после чего противостояние переместится в Чунцин, где шахматистки сыграют 12−13, 15−16 и 18 мая, если понадобится, 19 мая состоится тай-брейк. Контроль времени — классический: по 90 минут на первые 40 ходов плюс еще полчаса до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.

Общий призовой фонд матча составляет €200 тыс. и будет распределен между участницами в соотношении 60 на 40 процентов в случае завершения противостояния по итогам 10 партий (больший гонорар получит победительница матча). Однако если для выявления победителя понадобится проведение тай-брейка, процентное соотношение сменится на 55 на 45.

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