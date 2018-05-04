11-летняя чемпионка мира по шахматам: На пьедестале меня охватила гордость за Казахстан

В интервью корреспонденту Vesti.kz триумфатор недавнего ЧМ рассказала о том, как боролась с волнением, о борьбе «до последнего», а также назвала своего кумира в мире шахмат.

— Алуа, что больше всего вам запомнилось на чемпионате мира в Албании?

— Больше всего мне запомнилась дружеская атмосфера на чемпионате. Собралось очень много участников из 40 стран мира. И знаете, все были очень спокойны и миролюбивы. Еще понравилась природа Албании, мы жили прямо на берегу, наслаждались воздухом.

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— Это был ваш первый чемпионат мира. Как удавалось справиться с волнением?

— Волновалась в основном перед играми с сильными соперниками. Справляться этим мне помогали тренер, родители и сестра. Они меня так настраивали на партию, что после этого я становилась намного увереннее и ничего не боялась!

— Расскажите о самой борьбе за медали на чемпионате мира.

-Так вышло, что две партии я играла с казахстанками. Еще три партии вышли с турчанками. Сильной соперницей оказалась Самра Гасимова из Азербайджана. Именно в матче с ней я потерпела свое единственное поражение. Также в момем активе две ничьи с турчанкой Юлдуз Элиф Зерен и девочкой из Болгарии Диляной Ивановой, выступающей под флагом FIDE. Еще одна интересная соперница — Сара Гупта. Она родом из Индии, играет под американским флагом. Она спокойно отреагировала на свое поражение, умеет контролировать эмоции.

— Когда стало известно, что вы одержали победу? Заранее или борьба шла до последнего тура?

— Борьба шла до самого финала. В последнем туре на первой доске встретились турчанки. От их игры зависело, какое место я займу. Я же играла с девочкой из нашей команды. Наша игра длилась больше четырех с половиной часов, мы решили биться честно и до конца.

— Какие были ваши первый эмоции? Все-таки запоминающееся событие.

— Когда я встала на пьедестал, меня охватила неописуемая гордость. Гордость за мой родной Казахстан. За то, что мы достойно выступили на таком турнире.

— Как вы проводили свою подготовку?

— Это мой первый чемпионат мира. В прошлом году я участвовала в международном турнире Батумской мэрии, где взяла «золото» среди девочек до десяти лет. Мой тренер, Султан Мансурович, выстроил график всей нашей команде: в 7:30 мы выходили с ним на пробежку по побережью, после завтрака готовились к предстоящим партиям. После подготовки тренер отправлял нас на послеобеденный сон, чтобы мозг отдохнул и переварил всю информацию. После партии шли на разбор, анализировали недочеты и альтернативные ходы. Это были девять напряженных дней.

— Уже поставили себе ближайшие цели?

— Я планирую не останавливаться на достигнутом. Хочу поехать на чемпионат мира среди кадетов, который пройдет осенью в Испании.

— А есть ли у вас кумир в мире шахмат?

— Я равняюсь на Гарри Каспарова, 13-ого чемпиона мира. Это один из самых талантливых шахматистов в истории. Мне нравятся его упорство, энергичность и целеустремленность.