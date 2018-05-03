Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в первой партии матча за шахматную корону
ТАСС, 3 мая. Китаянки Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в первой партии матча за титул чемпионки мира, который стартовал в Шанхае.
ТАСС, 3 мая. Китаянки Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в первой партии матча за титул чемпионки мира, который стартовал в Шанхае.
Следующая партия состоится в пятницу. Первые четыре партии белыми фигурами сыграет Цзюй Вэньцзюнь.
В Шанхае спортсменки проведут партии 4, 6−7 и 9 мая, после чего противостояние переместится в Чунцин, где шахматистки сыграют 12−13, 15−16 и 18 мая, если понадобится, 19 мая состоится
Общий призовой фонд матча составляет €200 тыс. и будет распределен между участницами в соотношении 60 на 40 процентов в случае завершения противостояния по итогам 10 партий (больший гонорар получит победительница матча). Однако если для выявления победителя понадобится проведение
В отличие от мужских шахмат, где Международная шахматная федерация (FIDE) вернулась к классической схеме определения обладателя короны — чемпион мира защищает свой титул в матче с победителем турнира претендентов, у женщин чемпионаты мира проводятся по более запутанной схеме. С 2011 года FIDE чередует чемпионские матчи с турнирами по
Это привело к тому, что китаянка Хоу Ифань отказалась выступать в женских турнирах и теперь соревнуется с мужчинами. Хоу Ифань выиграла чемпионат мира по нокаут- системе в 2010 году, а затем дважды возвращала себе титул в матчах с победительницами следующих «нокаутов» — украинками Анной Ушениной и Марией Музычук. В 2016 году Хоу Ифань отказалась участвовать в отборочной серии