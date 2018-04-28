Магнус Карлсен выиграл шахматный турнир в Азербайджане, Карякин — третий
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен одержал победу на шахматном мемориале Вугара Гашимова, который проходил в азербайджанском Шамкире.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен одержал победу на шахматном мемориале Вугара Гашимова, который проходил в азербайджанском Шамкире.
В субботу в последнем туре Карлсен, играя белыми фигурами, сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем. Партия завершилась на 27-м ходу.
Россиянин Сергей Карякин одержал первую победу за девять туров, обыграв болгарина Веселина Топалова в партии, которая завершилась на 49-м ходу. Российский гроссмейстер играл белыми.
В других партиях девятого тура зафиксированы следующие результаты:
Рауф Мамедов (Азербайджан) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — ничья;
Радослав Войташек (Польша) — Аниш Гири (Нидерланды) — ничья;
Давид Навара (Чехия) — Теймур Раджабов (Азербайджан) — ничья.
Карлсен выиграл турнир, набрав 6 очков. Второе место занял Дин Лижэнь (5,5). Карякин стал третьим (5). Следом расположились Мамедьяров, Войташек, Гири и Раджабов, в активе которых по 4,5 балла, за ними — Топалов и Мамедов, у которых по 4 балла, Навара занял последнее место (2,5).