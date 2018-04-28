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20:28 (мск), источник: Vesti.kz

В Алматы определилась чемпионка Казахстана по классическим шахматам

В Алматы завершился финал чемпионата Казахстана по классическим шахматам среди женщин, победительницей которого стала 26-летняя Гулисхан Нахбаева, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проводился по круговой системе с дальнейшим обсчетом рейтинга ФИДЕ.

Нахбаева, которая стала шестикратной чемпионкой страны, призналась, что эта победа для нее была профессиональной работой.

«Несмотря на перерыв, я поняла, что шахматы для меня — один из самых важных видов деятельности, это то, что я умею делать на профессиональном уровне», — заявила спортсменка.

Второе место заняла представительница Кызылорды — Асель Серикбай. «Бронзу» турнира выиграла чемпионка мира-2013 среди сеньорит от 50-ти и старше Елена Анкудинова, которая рассказала, что на данный момент она сосредоточена на тренерской карьере.

«В Казахстане сейчас происходит шахматный бум. Очень много детей, которые сами приходят в шахматы, есть те, кого приводят родители, они серьезно настроены на занятия, и это очень радует», — заявила Анкудинова.

Напомним, что финал мужского турнира состоится 30 апреля в Алматы. Также, как в и женском турнире, чемпион получит право представлять Казахстан на личном чемпионате Азии и Кубке Центральной Азии.

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