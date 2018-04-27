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15:23 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по игре в шашки го Кэ Цзе не смог обыграть искусственный интеллект

ШАНХАЙ, 27 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира по игре в шашки го (китайское название — вэйци) Кэ Цзе спустя почти год после поражения от компьютерной программы AlphaGo вновь проиграл искусственному интеллекту в матче, который состоялся в пятницу в китайском Фучжоу. Об этом сообщает шанхайский информационный портал «Пэнпай».

На этот раз чемпион попытался взять верх на китайской программой Golaxy, разработанной компанией «Чжункэ тяньцзи». Призовой фонд противостояния человека и машины был определен в размере 1 млн юаней (около $158 тыс.). В этот раз состоялась лишь одна показательная игра. В мае прошлого года в городе Учжэнь Кэ Цзе проиграл все три матча турнира с AlphaGo.

После приковавшего внимание общественности не только в Китае, но и за рубежом матча с разработанной компанией Google DeepMind программой AlphaGo Кэ Цзе заявлял, что больше никогда не будет пытаться обыграть искусственный интеллект, однако в декабре прошлого года изменил свое решение и объявил о подготовке к новой игре, но уже с китайской программой.

Кэ Цзе родился в 1997 году в городе Лишуй (восточная провинция Чжэцзян), в го он начал играть с 5 лет, а в 2007 году выиграл свой первый национальный чемпионат в Китае. В настоящее время является обладателем девятого дана по этой игре и возглавляет список лучших игроков мира по версии Go Ratings. В 2015 году, завоевав свой первый международный титул, Кэ Цзе стал самым молодым чемпионом мира по игре в го.

Го — одна из самых распространенных логических настольных игр в мире. Она входит в число пяти базовых дисциплин главного соревнования в интеллектуальных видах спорта — Всемирных интеллектуальных игр. Считается, что она развивает как правое, так и левое полушарие мозга, тренирует аналитические и интуитивные навыки человека.

В случае победы над AlphaGo приз Кэ Цзе должен был составить $1,5 млн.

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