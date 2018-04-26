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14:52 (мск), источник: ТАСС

Глава FIDE Илюмжинов подтвердил намерение переизбираться на новый срок

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Глава Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов подтвердил намерение принять участие в выборах президента организации. Об этом спортивный функционер заявил на пресс-конференции.

Выборы президента FIDE пройдут в сентябре 2018 года в Батуми. Илюмжинов возглавляет организацию с ноября 1995 года. Для участия в выборах необходимо, чтобы кандидата выдвинули как минимум пять национальных шахматных федераций из 188.

«Заявку тикета (предвыборная команда кандидата, чьи члены является претендентами на вхождение в президентский совет FIDE — прим. ТАСС) надо объявить за три месяца, я же посчитал нужным сделать это сегодня», — сказал Илюмжинов.

В команду Илюмжинова вошли Бехджет Иса Пакколи (Косово) — кандидат в заместители президента, Глен Старк (США) — генеральный секретарь, принцесса Раджадарасри Джаянкура (Таиланд) — вице-президент, Инал Шерипов (Бельгия) — вице- президент, Тахар Баттих (Тунис) — казначей, Маир Мамедов (Азербайджан), Смбат Лпутян (Армения), Ян Джунань (Китай) — номинированные вице-президенты, Вилли Иклики (Израиль) — исполнительный директор, Филип Алимо (Гана) — пресс-атташе.

Ранее об участии в выборах сообщил вице-президент FIDE Георгиос Макропулос, который на данный момент не объявил свою команду.

История конфликта

В конце 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в санкционный список за материальную помощь и действия в интересах правительства и Центробанка Сирии. В связи с этим Илюмжинов проинформировал членов президентского совета FIDE, что он временно передает юридические, финансовые и деловые полномочия, касающиеся деятельности FIDE, своему заместителю — Макропулосу. Из-за санкций США в отношении Илюмжинова швейцарский банк UBS пригрозил закрытием счетов федерации.

В конце марта 2017 года на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, он якобы объявил, что покидает пост на заседании совета организации, однако глава FIDE эту информацию опроверг, заявив о готовности и в дальнейшем исполнять функции президента организации.

В апреля 2017 года Илюмжинов объявил о возврате своих полномочий в организации, но позднее на внеочередном заседании президентского совета FIDE отозвал свое заявление. В октябре исполком FIDE единогласно утвердил полную передачу полномочий главы организации Макропулосу. В апреле нынешнего года президентский совет FIDE обратился к Илюмжинову с просьбой немедленно уйти в отставку в связи с тем, что он находится под санкциями Министерства финансов США. 14 членов президентского совета проголосовали за эту резолюцию, один — против.

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