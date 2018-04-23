Карякин сыграл вничью с Мамедовым в пятом туре шахматного турнира в Азербайджане

Источник: РИА "Новости"

В других партиях игрового дня болгарин Веселин Топалов одержал вторую победу подряд, обыграв чеха Давида Навару, а норвежец Магнус Карлсен был сильнее поляка Радослава Войташека, еще две партии завершились вничью: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Аниш Гири (Нидерланды), Дин Лижэнь (Китай) — Теймур Раджабов (Азербайджан).

В турнирной таблице продолжает лидировать Топалов, набрав 3,5 очка. Второе место занимает Карлсен (3), далее идут Карякин, Мамедов, Гири, Раджабов и Дин Лижэнь (все — по 2,5 очка).

Турнир проводится в Шамкире пятый раз, соревнования посвящены памяти известного азербайджанского шахматиста Гашимова, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет. Дважды победителем соревнований становился чемпион мира Карлсен, два последних турнира выиграл Мамедьяров. Карякин год назад занял пятое место.