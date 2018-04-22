Карякин сыграл вничью с Наварой в четвертом раунде шахматного турнира в Азербайджане

В турнирной таблице единолично лидирует Топалов, набравший 2,5 очка, последним идет Мамедьяров — 1,5 очка, у всех остальных шахматистов по 2 очка.

Турнир проводится в Шамкире пятый раз, соревнования посвящены памяти известного азербайджанского шахматиста Гашимова, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет. Дважды победителем соревнований становился чемпион мира Карлсен, два последних турнира выиграл Мамедьяров. Карякин год назад занял пятое место.