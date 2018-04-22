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22:13 (мск), источник: ТАСС

Карякин сыграл вничью с Наварой в четвертом раунде шахматного турнира в Азербайджане

ТАСС, 22 апреля. Россиянин Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с чехом Давидом Наварой в партии четвертого раунда турнира памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова. Соревнования проходят в городе Шамкир.

В другой партии игрового дня болгарин Веселин Топалов победил азербайджанца Шахрияра Мамедьярова, остальные встречи завершились вничью: Радослав Войташек (Польша) — Рауф Мамедов (Азербайджан), Аниш Гири (Нидерланды) — Дин Лижэнь (Китай), Теймур Раджабов (Азербайджан) — Магнус Карлсен (Норвегия).

В турнирной таблице единолично лидирует Топалов, набравший 2,5 очка, последним идет Мамедьяров — 1,5 очка, у всех остальных шахматистов по 2 очка.

Турнир проводится в Шамкире пятый раз, соревнования посвящены памяти известного азербайджанского шахматиста Гашимова, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет. Дважды победителем соревнований становился чемпион мира Карлсен, два последних турнира выиграл Мамедьяров. Карякин год назад занял пятое место.

В нынешнем розыгрыше 10 участников играют по круговой системе. В случае равенства очков первым критерием является количество побед, вторым — результат личной встречи, третьим — коэффициент Бергера. Турнир завершится 28 апреля.

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