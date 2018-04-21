Карякин в третий раз сыграл вничью на мемориале Гашимова

Источник: РИА "Новости"

В субботу Карякин завершил миром партию третьего тура против местного гроссмейстера Шахрияра Мамедьярова. Партия между Карякиным и Мамедьяровым в субботу, в которой россиянин играл черными, завершилась ничьей на 39-м ходу.

Все остальные партии третьего тура, как и первых двух, снова завершились вничью: