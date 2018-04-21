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22:33 (мск), источник: Советский спорт

Карякин в третий раз сыграл вничью на мемориале Гашимова

Россиянин Сергей Карякин в третий раз сыграл вничью на турнире памяти Вугара Гашимова, который проходит в азербайджанском Шамкире.

Источник: РИА "Новости"

В субботу Карякин завершил миром партию третьего тура против местного гроссмейстера Шахрияра Мамедьярова. Партия между Карякиным и Мамедьяровым в субботу, в которой россиянин играл черными, завершилась ничьей на 39-м ходу.

Все остальные партии третьего тура, как и первых двух, снова завершились вничью:

После трех туров все участники имеют в активе по 1,5 балла. Партии четвертого тура будут сыграны 22 апреля, а завершится турнир 28 апреля.

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