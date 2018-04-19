Карякин сыграл вничью с Гири в первом туре шахматного турнира в Азербайджане

Мемориал Вугара Гашимова проводится в Шамкире пятый раз, турнир посвящен памяти известного азербайджанского шахматиста, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет. Дважды победителем соревнований становился чемпион мира Карлсен, два последних турнира выиграл Мамедьяров. Карякин год назад занял пятое место.