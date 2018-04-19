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00:57 (мск), источник: ТАСС

Карлсен и Карякин стартуют на шахматном мемориале Вугара Гашимова в Азербайджане

ТАСС, 19 апреля. Традиционный шахматный мемориал Вугара Гашимова стартует в четверг в азербайджанском Шамкире. В супертурнире примут участие 10 шахматистов с рейтингом выше 2700 пунктов, среди них — чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии и россиянин Сергей Карякин.

Источник: Reuters

Турнир в Шамкире, посвященный памяти азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова, стал одним из главных событий в шахматном календаре. Ежегодно в нем участвует чемпион мира Магнус Карлсен, постоянными участниками турнира являются Карякин и сильнейший азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров, чей рейтинг составляет 2814 баллов. В числе участников предстоящего турнира — Дин Лижэнь из Китая, Аниш Гири из Нидерландов, болгарин Веселин Топалов, чех Давид Навара, Радослав Войташек из Польши, а также еще два представителя Азербайджана — Теймур Раджабов и Рауф Мамедов.

Для Сергея Карякина успешное участие в супертурнирах стало главной задачей на ближайшее время. Российский гроссмейстер, участвовавший в чемпионском матче с Карлсеном в 2016 году и недавнем турнире претендентов в Берлине, рассчитывает вновь побороться за корону, получив право сыграть в следующем претендентском соревновании благодаря высокому рейтингу. В апреле рейтинг Карякина составил 2778 пунктов, он занимает девятое место в мире.

Мемориал Вугара Гашимова проводится в Шамкире пятый раз, турнир посвящен памяти известного азербайджанского шахматиста, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет. Дважды победителем турнира становился чемпион мира Карлсен, два последних турнира выиграл Мамедьяров. Карякин год назад занял пятое место.

В нынешнем сезоне 10 участников сыграют по круговой системе 19—28 апреля, выходной день — 24 апреля. Контроль времени — по два часа на 40 ходов, затем час на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 61-го. В случае равенства очков первым критерием является количество побед, вторым — результат личной встречи.

Турнир вновь пройдет в центре имени Гейдара Алиева в Шамкире — городе в западной части Азербайджана.

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