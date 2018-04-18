Российская шахматистка Гунина сохраняет лидерство на ЧЕ после девяти туров

В других партиях игрового дня болгарка Антоанета Стефанова сыграла вничью с украинкой Анной Ушениной, россиянка Александра Горячкина обыграла израильтянку Юлию Швайгер, немка Элизабет Пехтц победила словенку Лауру Унук, Элина Даниэлян из Армении уступила представительнице Турции Екатерине Аталык.

В турнирной таблице единолично лидирует Гунина (8 очков), далее идут Ушенина, Стефанова, Пехтц и Аталык, в активе которых по 7 очков.

Всего в соревнованиях принимают участие 144 шахматистки, 14 лучших по итогам турнира получат право выступить на чемпионате мира. При равенстве очков будут учитываться дополнительные показатели: личные встречи, усеченный коэффициент Бухгольца, коэффициент Бухгольца, средний рейтинг соперниц и количество побед.