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00:56 (мск), источник: ТАСС

Российская шахматистка Гунина сохраняет лидерство на ЧЕ после девяти туров

ТАСС, 17 апреля. Россиянка Валентина Гунина белыми фигурами одержала победу над представительницей Польши Клаудой Кулён в партии девятого тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Словакии.

В других партиях игрового дня болгарка Антоанета Стефанова сыграла вничью с украинкой Анной Ушениной, россиянка Александра Горячкина обыграла израильтянку Юлию Швайгер, немка Элизабет Пехтц победила словенку Лауру Унук, Элина Даниэлян из Армении уступила представительнице Турции Екатерине Аталык.

В турнирной таблице единолично лидирует Гунина (8 очков), далее идут Ушенина, Стефанова, Пехтц и Аталык, в активе которых по 7 очков.

Всего в соревнованиях принимают участие 144 шахматистки, 14 лучших по итогам турнира получат право выступить на чемпионате мира. При равенстве очков будут учитываться дополнительные показатели: личные встречи, усеченный коэффициент Бухгольца, коэффициент Бухгольца, средний рейтинг соперниц и количество побед.

Чемпионат Европы в Словакии завершится 19 апреля.

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