Карякин подарил Шварценеггеру шахматы

«Мы увидели, что Арнольд Шварценеггер играет в шахматы, восстанавливаясь после операции, поэтому отправили ему официальный комплект фигур из матча на первенство мира», — написали организаторы матча за шахматную корону.



Матч за звание чемпиона мира по шахматам между действующим обладателем титула норвежцем Магнусем Карлсеном и Фабиано Каруаной из США пройдет с 9 по 28 ноября в Лондоне.