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11:31 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Карякин подарил Шварценеггеру шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин и организаторы матча на первенство мира отправили шахматы в подарок киноактеру Арнольду Шварценеггеру.

Источник: РИА "Новости"

«Мы увидели, что Арнольд Шварценеггер играет в шахматы, восстанавливаясь после операции, поэтому отправили ему официальный комплект фигур из матча на первенство мира», — написали организаторы матча за шахматную корону.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам между действующим обладателем титула норвежцем Магнусем Карлсеном и Фабиано Каруаной из США пройдет с 9 по 28 ноября в Лондоне.

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