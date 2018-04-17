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Карякин подарил Шварценеггеру шахматы
Российский гроссмейстер Сергей Карякин и организаторы матча на первенство мира отправили шахматы в подарок киноактеру Арнольду Шварценеггеру.
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин и организаторы матча на первенство мира отправили шахматы в подарок киноактеру Арнольду Шварценеггеру.
«Мы увидели, что Арнольд Шварценеггер играет в шахматы, восстанавливаясь после операции, поэтому отправили ему официальный комплект фигур из матча на первенство мира», — написали организаторы матча за шахматную корону.
Матч за звание чемпиона мира по шахматам между действующим обладателем титула норвежцем Магнусем Карлсеном и Фабиано Каруаной из США пройдет с 9 по 28 ноября в Лондоне.