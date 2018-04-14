Российская шахматистка Гунина победила украинку Музычук на чемпионате Европы

В других партиях игрового дня россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с украинкой Анной Ушениной, а действующая чемпионка Европы грузинка Нана Дзагнидзе — с Элиной Даниэлян из Армении, Марина Нечаева из России проиграла польке Клауде Кулён.
В турнирной таблице единолично лидирует Гунина, набравшая 6 очков, далее идут Ушенина, Антоанета Стефанова, выступающая на турнире в нейтральном статусе под флагом Международной шахматной федерации, Ирина Бульмага (Румыния), Кулён, Дзагнидзе и Даниэлян (все — по 5,5 балла).
Всего в соревнованиях принимают участие 144 шахматистки, 14 лучших по итогам турнира получат право выступить на чемпионате мира. При равенстве очков будут учитываться дополнительные показатели: личные встречи, усеченный коэффициент Бухгольца, коэффициент Бухгольца, средний рейтинг соперниц и количество побед.
Чемпионат Европы в Словакии завершится 19 апреля.