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22:21 (мск), источник: ТАСС

Российская шахматистка Гунина победила украинку Музычук на чемпионате Европы

ТАСС, 14 апреля. Россиянка Валентина Гунина белыми фигурами одержала победу над украинкой Марией Музычук в партии седьмого тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Словакии.

Источник: РИА "Новости"

В других партиях игрового дня россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с украинкой Анной Ушениной, а действующая чемпионка Европы грузинка Нана Дзагнидзе — с Элиной Даниэлян из Армении, Марина Нечаева из России проиграла польке Клауде Кулён.

В турнирной таблице единолично лидирует Гунина, набравшая 6 очков, далее идут Ушенина, Антоанета Стефанова, выступающая на турнире в нейтральном статусе под флагом Международной шахматной федерации, Ирина Бульмага (Румыния), Кулён, Дзагнидзе и Даниэлян (все — по 5,5 балла).

Всего в соревнованиях принимают участие 144 шахматистки, 14 лучших по итогам турнира получат право выступить на чемпионате мира. При равенстве очков будут учитываться дополнительные показатели: личные встречи, усеченный коэффициент Бухгольца, коэффициент Бухгольца, средний рейтинг соперниц и количество побед.

Чемпионат Европы в Словакии завершится 19 апреля.

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