Выборный эндшпиль

Источник: Известия

Международная шахматная федерация (ФИДЕ), воспользовавшись «удачным» политическим моментом, вновь призвала к отставке главу организации Кирсана Илюмжинова. Риторика и методология у оппонентов экс-главы Калмыкии по сравнению с прошлым годом существенно не изменились. В вину нынешнему президенту оппозиция во главе с заместителем Илюмжинова Георгиосом Макропулосом ставит финансовые и репутационные проблемы, в которые ФИДЕ всё больше погружается из-за присутствия экс-главы Калмыкии в санкционном списке США, а также из-за решения швейцарского банка UBS, расчетного для федерации, закрыть ее счета. Сам Илюмжинов с такой постановкой вопроса категорически не согласен. Подробности — в материале портала iz.ru.

Старые песни о главном

Происходящее в самом сердце шахматного мира невольно заставляет вспомнить известный американский фильм «День сурка». Ровно год назад спортивное медиапространство взбудоражило заявление ФИДЕ, опубликованное на официальном сайте организации: «На заседании президентского совета в Афинах Кирсан Илюмжинов подал в отставку». Однако руководитель ФИДЕ немедленно назвал это заявление не иначе как подставой.

«Это происки Американской федерации шахмат и их союзников, они уже не раз пытались это сделать. В Афинах они пытались вынести на обсуждение вопрос о моей отставке, но у них это не получилось», — заявил Илюмжинов в последних числах марта 2017 года. Далее трагикомедия стала развиваться по еще более удивительному сценарию. На следующий день на сайте ФИДЕ появилось пояснительное письмо, в тексте которого исполнительный директор организации Найджел Фримен произошедшее объяснил трудностями взаимопонимания. «На встрече он несколько раз угрожал уйти в отставку, а перед тем как покинуть помещение, три раза сказал: «Я ухожу», — резюмировал Фримен.

Спустя год ситуация повторилась. Удивительно, но методология «свалить президента» за минувшее время почти не изменилась: вновь президентский совет (правда, на сей раз он проходит в Минске), вновь удар в спину президенту. По итогам очередного заседания ФИДЕ был выпущен пресс-релиз, под которым подписались 14 из 15 членов совета.

Далее приводим без купюр обращение членов совета к Илюмжинову.

«Дорогой Кирсан.

Президентский совет постановил:

В свете следующих событий:

а) отказ банка от обслуживания счетов ФИДЕ почти неминуем;.

b) ФИДЕ не способно найти замену в банковском секторе, пока вы остаетесь номинальным президентом и.

c) входите в санкционный список Казначейства США;.

d) происходящее грозит ФИДЕ серьезными трудностями в части исполнения финансовых обязательств, в том числе перед мировой шахматной семьей;.

e) ситуация служит плохой рекламой ФИДЕ и негативно отражается на репутации организации, подрывая доверие всех, кто так или иначе связан с шахматами.

В интересах федерации вы должны немедленно подать в отставку.

Выборы, выборы

Очередное раскачивание лодки в преддверии октябрьских выборов президента ФИДЕ забавным же никак не назвать. В сентябре 2016-го на генеральной ассамблее конгресса с предложением вынести импичмент президенту выступил представитель Ямайки. Два года назад должной поддержки инициатива не нашла, как и в 2017-м. Правда, с одной ремаркой: чтобы подписать мировую, Илюмжинову пришлось пойти на ряд уступок — например, отказаться от принятия ряда важных решений и подписания документов. Та ситуация серьезно подорвала авторитет главы шахмат на международной арене. Впрочем, сам экс-глава Калмыкии воспринимает происходящее как обычную подковерную возню в борьбе за президентское кресло.

— Георгиос Макропулос официально вступил в президентскую гонку, поэтому на меня тут же началась атака, — заявил «Известиям» Илюмжинов. — Но я не обращаю внимания на эти политические игры. Более того, эта ситуация подстегнула меня провести еще более мощную предвыборную кампанию. Если раньше я хотел посетить 30−40 стран, то теперь постараюсь попасть в 70−80. Что касается списков минфина США, куда я попал по неизвестным мне причинам, то они не имеют никакого отношения к финансовой деятельности ФИДЕ. Все оплаты проходят вовремя, никакие счета, как заверяют члены президентского совета, не заморожены.

Политический климат внутри федерации начал стремительно меняться аккурат с 2015 года, когда американские власти обвинили Илюмжинова в связях с президентом Сирии Башаром Асадом. Россиянин попал в санкционные списки, а в декабре 2015-го члены совета ФИДЕ заставили Илюмжинова отказаться от «любых юридических и финансовых операций», передав эти права Макропулосу.

Непотопляемый Илюмжинов руководит ФИДЕ более 20 лет. За это время его пытались безуспешно вывести из игры и Анатолий Карпов, и Гарри Каспаров, и многие другие влиятельные фигуры в шахматном мире. Сейчас, пожалуй, позиции Илюмжинова уже не так сильны, как раньше, но экс-глава Калмыкии не собирается сдаваться.

— В ноябре 2017 года в Тунисе прошел Конгресс шахматных федераций Африки, где 47 стран единогласно выдвинули меня кандидатом в президенты ФИДЕ, — рассказал Илюмжинов. — Ранее это сделали шахматные федерации Вьетнама и Монголии. В целом у меня хорошая поддержка в Азии.

На родине нынешнего главу ФИДЕ не торопятся поддерживать. Окончательное решение на этот счет будет принято на заседании наблюдательного совета федерации в мае. Но при этом нельзя не отметить странное стечение обстоятельств: в начале февраля Илюмжинов баллотировался в президенты Российской шахматной федерации, но в итоге снял свою кандидатуру еще до голосования. Андрей Филатов сохранил свой пост, а чуть позже РШФ высказала слова поддержки в адрес и Илюмжинова, и Карпова.

Грядущие выборы пройдут в Батуми 3 октября. В 2018 году в голосовании примут участие 188 стран — членов ФИДЕ. Уже сейчас ясно, что на уверенную победу, как на предыдущих выборах, Илюмжинову вряд ли стоит рассчитывать. Тем более что противники не дремлют.

Так, например, упоминавшийся уже Фримен выступил в Минске с докладом, в котором заявил о «серьезных трудностях», вызванных позицией швейцарских банкиров. По словам исполнительного директора ФИДЕ, уже 30 апреля все счета шахматной федерации, несмотря на уговоры функционеров подождать до 3 октября, будут закрыты.

Глава ФИДЕ, в свою очередь, не видит у организации финансовых проблем и опровергает сообщения о проблемах во взаимоотношениях с банками. «Два месяца назад сообщали, что швейцарские банки заморозили счета из-за того, что я под санкциями, — приводит слова Илюмжинова “Р-Спорт”. — Я тогда сказал, что это фейк. До сих пор никакие счета не заморожены. Все мероприятия ФИДЕ проведены, включая претендентский турнир в Берлине, где победил Каруана. Можете спросить у него, у Карякина, Крамника. Все, включая арбитров, получили призовые».