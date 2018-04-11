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01:09 (мск), источник: Известия

Сергей Карякин: Я не Криштиану, за мной не будут бегать толпы фанатов

Сергей Карякин — о своей популярности, причинах неудачи в Берлине и предстоящем матче Магнуса Карлсена и Фабиано Куруана.

Источник: Известия

Сергей Карякин занял третье место в турнире претендентов-2018 и отдалился от своей мечты стать чемпионом мира. Тем не менее российский гроссмейстер не намерен опускать руки и уже поставил перед собой новые цели: подняться в тройку рейтинга Международной федерации шахмат (ФИДЕ) по итогам 2018 года и принять участие в четвертом подряд турнире претендентов. Об этом 28-летний шахматист рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям».

— Насколько тяжело вам дался турнир претендентов-2018 в физическом и психологическом плане?

— Как ни странно, этот турнир оказался самым сложным в моей карьере. Может быть, от меня слишком многого ждали. Может быть, на меня давило то, что в 2017 году я неудачно играл в «классику»… А вокруг еще было много разговоров о моих рекламных контрактах и деятельности в Общественной палате. Но я приехал в Берлин только за первым местом и, наверное, перегорел. Первые дни прошли как в тумане. Было ощущение, что я играю свой первый профессиональный турнир в жизни. Как будто за плечами не было того огромного опыта, который я накопил, играя в сотнях турниров самого высокого уровня и матче с Магнусом Карлсеном за шахматную корону. Ноги не слушались, я мандражировал. Поэтому две нелепые ошибки в партиях с Мамедьяровым и Ароняном откинули меня на последнее место. Только после этого наступило какое-то спокойствие, и я начал играть так, как умею.

— Как будете восстанавливать силы?

— Я поехал с семьей в Ниццу. Отдыхаю, привожу себя в порядок. Но мои каникулы будут довольно короткими. С тренерским штабом мы решили, что уже с мая начнем готовиться к турниру претендентов 2020 года. В него можно попасть по трем критериям: дойти до финала Кубка мира, попасть в топ-2 по итогам серии Гран-при ФИДЕ или отобраться по высокому рейтингу. Первые два турнира — очень сложные и во многом лотерейные, поэтому я хочу сделать ставку на рейтинг. Сейчас я поднялся на девятое место, а моя задача —- стать вторым или третьим в мире до конца 2018 года.

После третьего места в Берлине у меня появилась настоящая спортивная злость. Я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы отобраться на следующий турнир претендентов и одержать там победу. Но в целом хочу донести до болельщиков, насколько это сложный турнир. Например, в Берлин не поехали Максим Вашье-Ланграв (пятый номер рейтинга ФИДЕ), 15-й чемпион мира Виши Ананд, Хикару Накамура (шестой номер рейтинга ФИДЕ). Владимир Крамник попал туда только по приглашению организаторов. Многие известные шахматисты и вовсе ни разу не добивались права сыграть на турнире претендентов, а например, очень сильный гроссмейстер Левон Аронян (двукратный обладатель Кубка мира) совершил уже пять попыток, но всякий раз выступал неудачно.

— Чем можно объяснить невезение армянского шахматиста?

— Я не могу поменяться с ним местами и ответить на этот вопрос. Возможно, это опять же слишком большое давление. Вся страна ждет его успеха. В Армении Левону уделяется очень большое внимание. Наверное, после Генриха Мхитаряна он второй по популярности спортсмен страны. И справиться с таким вниманием очень непросто.

— Кто из участников турнира претендентов вас больше всего удивил?

— Про Ароняна я уже сказал. Также слабо выступил Уэсли Со, который долгое время занимал второе место в рейтинге ФИДЕ. И очень удивил Дин Лижэнь. Дорогого стоит не проиграть ни одной партии за 14 туров. Растет большой шахматист, и к нему стоит относиться с опаской.

— Могли бы оценить выступление двух других российских гроссмейстеров в Берлине?

— Я не могу оценивать выступление Владимира Крамника и Александра Грищука. Это индивидуальный вид спорта. В любом случае из нашей восьмерки довольным может быть только Фабиано Каруана. Остальные гроссмейстеры оказались в проигрыше.

— Вы были секундантом Владимира Крамника на турнире претендентов — 2011. Не было идеи взять в секунданты молодого перспективного российского шахматиста?

— На турнире претендентов в Москве мне здорово помог Шахрияр Мамедъяров, который был свободен на тот момент. Поэтому секундант не обязательно должен быть молодым. Будем внимательно отслеживать ситуацию и, возможно, расширять команду.

— На турнире претендентов у вас был всего один тренер. Не мало?

— Мне кажется, одного человека вполне достаточно. Команда работает на расстоянии. Мой тренер Александр Рязанцев мне очень помог как в шахматном, так и в психологическом плане. Он, пожалуй, лучший тренер, с которым мне приходилось работать. За счет его идей в Берлине была выиграна пара блестящих партий.

— Уже решили, как потратите свой гонорар за участие в турнире претендентов (€75 тыс.)?

— Это не основная статья моего дохода. Поэтому, если раньше были мечты купить дом и автомобиль, то сейчас я благоустроен.

— Не было ли у вас идеи создать фонд имени Сергея Карякина?

— Я не настолько богат, чтобы создавать фонды.

— В Берлине много фанатов шахмат?

— Дал несколько автографов и пару раз сфотографировался, не более того. Я не Криштиану Роналду, за мной или Магнусом Карлсеном не будут бегать толпы фанатов. Ни в одной стране мира. Мы не забиваем через себя, поэтому не стоит обманываться. Шахматы не так популярны и не так зрелищны, как игровые виды спорта.

— Следили за освещением турнира претендентов в России?

— Да, и очень рад, что к турниру был такой высокий интерес. Практически все федеральные СМИ уделили нам много внимания. Могу сказать, что последние пять-шесть лет шахматы освещают очень достойно.

— Какой главный вывод вы сделали для себя после этого турнира?

— Шахматы не позволяют никакого послабления. Нужно работать еще больше.

— То есть навестить родителей в Крыму не получится?

— Сейчас никаких посещений быть не может. Я расписан буквально по минутам: турниры, тренировки, Общественная палата, обязательства перед спонсорами. Разбазаривать время я не имею права. С родителями мы поддерживаем связь ежедневно, используя соцсети, Skype и иные каналы общения.

— Вы остались недовольны бытовыми условиями турнира претендентов и даже переселились в другую гостиницу. Поднимете этот вопрос на ближайшей встрече с президентом ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым?

— Если такая встреча будет, то да. Гостиница, в которой мы жили, не подходит для спортсменов топ-уровня. В отеле было плохое отопление, крошечные номера, а на завтраке столько народу, что невозможно найти свободный стол. Организаторы и спонсоры должны учесть этот момент и не допускать его в будущем.

— Кирсан Илюмжинов заявил, что будет переизбираться на пост президента ФИДЕ. Поддерживаете его в этом?

— Давайте увидим всех кандидатов, которые примут решение баллотироваться на эту должность. Только после этого я смогу отдать предпочтение тому или иному человеку.

— Если говорить про матч за шахматную корону, как вы оцениваете шансы Фабиано Каруаны в противостоянии с Магнусом Карлсеном?

— Магнус — фаворит. Но и Каруану я бы не стал списывать со счетов. У него очень сильный тренер — Рустам Касымджанов, он наверняка подберет команду, которая внимательно разберет норвежца. На мой взгляд, шансы — 65:35 в пользу действующего чемпиона мира, но пока это пустые цифры. Всё будет зависеть от готовности гроссмейстеров в ноябре. На меня тоже никто не ставил в матче с Карлсеном. Эксперты говорили о его досрочной победе, но мы сыграли 6:6 и определили победителя только на тай-брейке. Поэтому прогнозы — неблагодарное дело.

— Если они обратятся к вам за помощью при подготовке к матчу за корону, готовы стать консультантом?

— Трудно сказать. В любом случае это было бы интересно предложение. Я бы хотел его услышать и рассмотреть, но не факт, что кто-то ко мне обратится. С Магнусом мы были соперниками, а у Фабиано, как я уже говорил, очень сильная команда. Да и сам я не рвусь в секунданты (смеется).

— Давно не следили за своим любимым «Спартаком»?

— Да, я выпал из жизни команды на пару месяцев, но постепенно наверстываю упущенное. Видел матч красно-белых в Кубке России с «Крыльями Советов» и с «Анжи» в премьер-лиги. Радует, что команда набрала ход в решающий момент сезона, и я в душе надеюсь на золотой дубль.

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