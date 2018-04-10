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22:28 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Гунина победила белоруску Ильючик в третьем туре чемпионата Европы по шахматам

ТАСС, 10 апреля. Россиянка Валентина Гунина белыми фигурами победила белоруску Яну Ильючик в партии третьего тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Словакии.

Источник: РИА "Новости"

В других партиях украинка Мария Музычук, которая имеет наивысший рейтинг среди всех участниц турнира, сыграла вничью с азербайджанкой Гюнай Мамедзаде, действующая чемпионка Европы грузинка Нана Дзагнидзе обыграла россиянку Полину Шувалову, литовка Дейманте Корнетте оказалась сильнее немки Сары Хольт.

После трех туров первое место делят Дзагнидзе и Корнетте, набравшие по три очка.

Всего в соревнованиях принимают участие 144 шахматистки, 14 лучших по итогам турнира получат право выступить на чемпионате мира. При равенстве очков будут учитываться дополнительные показатели: личные встречи, усеченный коэффициент Бухгольца, коэффициент Бухгольца, средний рейтинг соперниц и количество побед.

Чемпионат Европы в Словакии завершится 20 апреля.

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