Россиянка Гунина победила белоруску Ильючик в третьем туре чемпионата Европы по шахматам

В других партиях украинка Мария Музычук, которая имеет наивысший рейтинг среди всех участниц турнира, сыграла вничью с азербайджанкой Гюнай Мамедзаде, действующая чемпионка Европы грузинка Нана Дзагнидзе обыграла россиянку Полину Шувалову, литовка Дейманте Корнетте оказалась сильнее немки Сары Хольт.
После трех туров первое место делят Дзагнидзе и Корнетте, набравшие по три очка.
Всего в соревнованиях принимают участие 144 шахматистки, 14 лучших по итогам турнира получат право выступить на чемпионате мира. При равенстве очков будут учитываться дополнительные показатели: личные встречи, усеченный коэффициент Бухгольца, коэффициент Бухгольца, средний рейтинг соперниц и количество побед.
Чемпионат Европы в Словакии завершится 20 апреля.