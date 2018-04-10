Илюмжинов и Макропулос вступили в президентскую борьбу

Источник: Известия

Кирсан Илюмжинов, занимающий должность президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с ноября 1995 года, принял решение вновь переизбираться на этот пост. Спортивный функционер, по его словам, не обращает внимания на призыв президентского совета ФИДЕ досрочно уйти в отставку и продолжает свою избирательную кампанию, заручившись поддержкой федераций многих стран. Его основным оппонентом на выборах будет многолетний вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос.

Выборы главы Международной шахматной федерации пройдут в сентябре 2018 года в Батуми. Сделанные в их преддверии заявления президентского совета ФИДЕ носят, по словам Кирсана Илюмжинова, «политический характер» и никак не связаны с его попаданием в санкционный список министерства финансов США.

— Георгиос Макропулос официально вступил в президентскую гонку, поэтому на меня тут же началась атака, — заявил «Известиям» Кирсан Илюмжинов. — Но я не обращаю внимания на эти политические игры. Более того, эта ситуация подстегнула меня провести еще более мощную предвыборную кампанию. Если раньше я хотел посетить 30−40 стран, то теперь постараюсь попасть в 70−80. Что касается списков минфина США, куда я попал по неизвестным мне причинам, то они не имеют никакого отношения к финансовой деятельности ФИДЕ. Все оплаты проходят вовремя, никакие счета, как заверяют члены президентского совета, не заморожены.

На выборах в 2010 и 2014 годах оппоненты действующего главы ФИДЕ также пытались различными способами вывести его из игры. Восемь лет назад 12-й чемпион мира Анатолий Карпов подавал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне о незаконности выдвижения Кирсана Илюмжинова, но CAS встал на сторону экс-главы Калмыкии. А в 2014 году комитет ФИДЕ по этике установил, что участвовавший в выборах Гарри Каспаров и спортивный чиновник из Сингапура Игнатиус Леонг заключили соглашение, согласно которому 13-му чемпиону мира гарантировалась поддержка национальных шахматных федераций азиатских стран в обмен на полмиллиона долларов. После утечки проекта соглашения представители Гарри Каспарова заявили, что эти средства предназначались не лично Игнатиусу Леонгу, а специально созданному фонду, задача которого заключалась в популяризации шахмат в странах Азии. Однако комитет по этике не поверил в это оправдание и дисквалифицировал знаменитого шахматиста на два года.

К слову, на тех выборах Кирсан Илюмжинов одержал уверенную победу, набрав 110 голосов против 61 у оппонента. В 2018 году в голосовании примут участие 188 стран — членов ФИДЕ, и действующий президент организации уже заручился поддержкой многих государств Африки и Азии.

— В ноябре 2017 года в Тунисе прошел Конгресс шахматных федераций Африки, где 47 стран единогласно выдвинули меня кандидатом в президенты ФИДЕ, — рассказал Кирсан Илюмжинов. — Ранее это сделали шахматные федерации Вьетнама и Монголии. В целом у меня хорошая поддержка в Азии.

По его словам, перед выдвижением на выборы главы ФИДЕ он советовался с президентом РФ Владимиром Путиным.

— 21 июля 2017 года мы встретились с Владимиром Владимировичем, и я поинтересовался его мнением относительно моего участия в выборах президента ФИДЕ. Он поддержал меня, за что я ему очень благодарен. Если честно, я всегда ставлю его в пример другим главам государств и премьер-министрам, — подчеркнул Кирсан Илюмжинов. — В течение 23 лет я езжу по миру и ни разу не видел политического лидера, который бы был так вовлечен в развитие нашего спорта. За последнее время он трижды был на шахматах: после победы Карлсена над Анандом в чемпионском матче в Сочи, на чемпионате России среди школьных команд «Белая ладья» и на открытии школы Владимира Крамника «Сириус». Владимир Владимирович поддержал программу «Шахматы в школы», что позволило внедрить уроки шахмат в общеобразовательную программу. Наконец, он поддержал мое обращение и дал поручение Россотрудничеству, чтобы в российские вузы приезжали шахматисты из всех стран мира для получения образования. И теперь во многих институтах РФ появились шахматные отделения, где многие иностранные шахматисты получают стипендии от правительства России. Я знаю студентов этих отделений из Камеруна, Узбекистана, Монголии, Тринидада и Тобаго — они очень благодарны нашему президенту.

При этом Российская шахматная федерация (РШФ) пока не определились со своим кандидатом.

— Этот вопрос мы пока не комментируем, — заявил исполнительный директор РШФ Марк Глуховский.

Вопрос о кандидате в президенты ФИДЕ обсуждался 3 февраля на XIII съезде РШФ. «Моральную поддержку» его участников тогда получили Анатолий Карпов и Кирсан Илюмжинов.

Однако Анатолий Карпов также до сих пор не принял решения относительно своего участия в выборах.

— Понимаю, что до выборов президента ФИДЕ осталось не так много времени, но я пока не определился со своими планами, — заявил он «Известиям».

Георгиоса Макропулоса, скорее всего, выдвинут федерации США, Франции и Греции. По мнению шахматного эксперта гроссмейстера Сергея Шипова, у него есть шанс обойти Кирсана Июмжинова.

— Выборная система ФИДЕ устроена таким образом, что голос России или Великобритании приравнивается к голосу Маршалловых островов, не в обиду последним, — отметил Сергей Шипов. — Поэтому решающим моментом в борьбе Илюмжинова и Макропулоса станет то, кто из них сможет договориться с максимальным количеством делегатов из мелких стран — Карибского бассейна, Африки, Азии, арабского мира. Пусть победит сильнейший. Но, на мой взгляд, фаворитом пока выглядит грек — в его руках сосредоточены финансовые и организационные рычаги ФИДЕ. К тому же у Макропулоса получается убедить авторитетных членов федерации в том, что американские санкции мешают деятельности ФИДЕ.