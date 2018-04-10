Илюмжинов и Макропулос вступили в президентскую борьбу
Многолетнего президента ФИДЕ вновь пытаются вывести из игры.
Многолетнего президента ФИДЕ вновь пытаются вывести из игры.
Кирсан Илюмжинов, занимающий должность президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с ноября 1995 года, принял решение вновь переизбираться на этот пост. Спортивный функционер, по его словам, не обращает внимания на призыв президентского совета ФИДЕ досрочно уйти в отставку и продолжает свою избирательную кампанию, заручившись поддержкой федераций многих стран. Его основным оппонентом на выборах будет многолетний
Выборы главы Международной шахматной федерации пройдут в сентябре 2018 года в Батуми. Сделанные в их преддверии заявления президентского совета ФИДЕ носят, по словам Кирсана Илюмжинова, «политический характер» и никак не связаны с его попаданием в санкционный список министерства финансов США.
— Георгиос Макропулос официально вступил в президентскую гонку, поэтому на меня тут же началась атака, — заявил «Известиям» Кирсан Илюмжинов. — Но я не обращаю внимания на эти политические игры. Более того, эта ситуация подстегнула меня провести еще более мощную предвыборную кампанию. Если раньше я хотел посетить 30−40 стран, то теперь постараюсь попасть в 70−80. Что касается списков минфина США, куда я попал по неизвестным мне причинам, то они не имеют никакого отношения к финансовой деятельности ФИДЕ. Все оплаты проходят вовремя, никакие счета, как заверяют члены президентского совета, не заморожены.
На выборах в 2010 и 2014 годах оппоненты действующего главы ФИДЕ также пытались различными способами вывести его из игры. Восемь лет назад 12-й чемпион мира Анатолий Карпов подавал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне о незаконности выдвижения Кирсана Илюмжинова, но CAS встал на сторону
К слову, на тех выборах Кирсан Илюмжинов одержал уверенную победу, набрав 110 голосов против 61 у оппонента. В 2018 году в голосовании примут участие 188 стран — членов ФИДЕ, и действующий президент организации уже заручился поддержкой многих государств Африки и Азии.
— В ноябре 2017 года в Тунисе прошел Конгресс шахматных федераций Африки, где 47 стран единогласно выдвинули меня кандидатом в президенты ФИДЕ, — рассказал Кирсан Илюмжинов. — Ранее это сделали шахматные федерации Вьетнама и Монголии. В целом у меня хорошая поддержка в Азии.
По его словам, перед выдвижением на выборы главы ФИДЕ он советовался с президентом РФ Владимиром Путиным.
— 21 июля 2017 года мы встретились с Владимиром Владимировичем, и я поинтересовался его мнением относительно моего участия в выборах президента ФИДЕ. Он поддержал меня, за что я ему очень благодарен. Если честно, я всегда ставлю его в пример другим главам государств и
При этом Российская шахматная федерация (РШФ) пока не определились со своим кандидатом.
— Этот вопрос мы пока не комментируем, — заявил исполнительный директор РШФ Марк Глуховский.
Вопрос о кандидате в президенты ФИДЕ обсуждался 3 февраля на XIII съезде РШФ. «Моральную поддержку» его участников тогда получили Анатолий Карпов и Кирсан Илюмжинов.
Однако Анатолий Карпов также до сих пор не принял решения относительно своего участия в выборах.
— Понимаю, что до выборов президента ФИДЕ осталось не так много времени, но я пока не определился со своими планами, — заявил он «Известиям».
Георгиоса Макропулоса, скорее всего, выдвинут федерации США, Франции и Греции. По мнению шахматного эксперта гроссмейстера Сергея Шипова, у него есть шанс обойти Кирсана Июмжинова.
— Выборная система ФИДЕ устроена таким образом, что голос России или Великобритании приравнивается к голосу Маршалловых островов, не в обиду последним, — отметил Сергей Шипов. — Поэтому решающим моментом в борьбе Илюмжинова и Макропулоса станет то, кто из них сможет договориться с максимальным количеством делегатов из мелких стран — Карибского бассейна, Африки, Азии, арабского мира. Пусть победит сильнейший. Но, на мой взгляд, фаворитом пока выглядит грек — в его руках сосредоточены финансовые и организационные рычаги ФИДЕ. К тому же у Макропулоса получается убедить авторитетных членов федерации в том, что американские санкции мешают деятельности ФИДЕ.
Георгиос Макропулос стал