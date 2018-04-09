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14:22 (мск), источник: Газета.Ру

Шах Илюмжинову: ФИДЕ требует его отставки из-за санкций

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) призвала уйти в отставку своего многолетнего президента Кирсана Илюмжинова в связи с попаданием функционера в санкционный список США. За отставку Илюмжинова проголосовали 14 из 15-ти членов совета ФИДЕ.

Источник: Газета.Ру

Президентский совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) попросил своего президента Кирсана Илюмжинова незамедлительно уйти в отставку в связи с попаданием функционера под санкции со стороны министерства финансов США.

15 членов президентского совета ФИДЕ на экстренном заседании провели голосование по поводу требования к Илюмжинову об отставке, и за нее проголосовали 14 из 15-ти делегатов.

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Кроме того, вице-президент ФИДЕ грек Георгиос Макропулос уже объявил о выдвижении собственной кандидатуры на данный пост. Ожидается, что выборы пройдут 3 октября 2018 года.

Решение президентского совета ФИДЕ связано не только с самим фактом санкций в отношении Илюмжинова, сколько с их последствиями для самой организации.

Так, финансовый директор Международной шахматной федерации Адриан Сигель заявил, что 30 апреля все имеющиеся в распоряжении организации счета будут закрыты, а мировые банки «как в Швейцарии, так и за ее пределами» отказываются сотрудничать с ФИДЕ, пока она не сменит главу.

«ФИДЕ сталкивается с серьезными трудностями при исполнении финансовых обязательств перед шахматной семьей. Это плохо отражается на нашей репутации и подрывает доверие. В интересах организации вы должны немедленно уйти в отставку», — говорится в обращении к Илюмжинову от имени членов совета ФИДЕ.

Кроме того, стало известно, что совет принял решение о закрытии московского офиса организации, что также связано с политической ситуацией вокруг президента.

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Сам Илюмжинов, бессменно возглавляющий мировые шахматы с 1995 года, уже отреагировал на события, заявив, что не собирается никуда уходить.

«Призыв президентского совета ко мне с требованием уйти в отставку основывается на безосновательных санкциях, введенных против меня Минфином США в 2015 году. Ни в какую отставку я не собираюсь. Более того, в сентябре этого года я буду вновь баллотироваться на пост президента ФИДЕ», — заявил Илюмжинов агентству ТАСС.

Чуть более развернутый комментарий действующий пока глава ФИДЕ дал другому новостному агентству.

«Не дождутся моей отставки! Я не собираюсь в отставку. Заявление президентского совета ФИДЕ направлено на то, чтобы выбить меня из президентской гонки. Я буду баллотироваться, — цитирует его «Р-Спорт».

— Если я предполагал перед выборами посетить 30−40 стран, то теперь посещу 70−80 стран. Это заявление еще больше меня подстегнуло. Я буду еще больше пропагандировать всю абсурдность этой санкционной политики.

Я под санкциями США, а в ФИДЕ входят 188 стран. А если сегодня или завтра, предположим, Минфин России или Монголии, Тринидада и Тобаго включит под санкции вице-президента ФИДЕ или казначея, это не значит, что мы должны выгонять его из ФИДЕ. Это вмешательство во внутренние дела международной спортивной организации. Я считаю, что спорт вне политики.

Никаких финансовых проблем нет. ФИДЕ все оплачивает, ничего не заморожено. Георгеос Макропулос выдвинул свою кандидатуру на пост президента, и поэтому развернута такая деятельность против меня.

И президентский совет ни с того, ни с сего закрыл представительство ФИДЕ в Москве. Оно активно развивало шахматы в школах, и теперь пострадали шахматисты.

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Интересно, что также Илюмжинов рассказал о выигранном у британского издания The Week суде. Функционер подал в суд на СМИ из-за ложных публикаций, в том числе о закрытии счетов ФИДЕ в швейцарском банке.

«На прошлой неделе в лондонском суде я выиграл суд по защите чести и достоинства против издания The Week. Они писали, что счета FIDE заморожены из-за того, что я нефть продавал ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), покупал у Башара Асада, — рассказал Илюмжинов «Р-Спорту».

— Суд постановил, что информация ложная, и заставил газету извиниться. Они извинились и выплатили мне моральную компенсацию. Я перевел эти деньги на поддержку больных аутизмом детей, занимающихся шахматами.

Мы договорились не афишировать сумму. Я подавал в суд на (компенсацию в размере) 300 тысяч фунтов, но мы договорились не объявлять сумму итоговую.

Я еще сужусь с Reuters и New York Times. Думаю, что в ближайшее время тоже выиграю эти дела, они тоже по защите чести и достоинства.

Александр Седов

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