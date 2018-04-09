Илюмжинов: Буду еще сильнее пропагандировать абсурд санкций от одной страны

Источник: РИА "Новости"

Президентский совет FIDE обратился к Илюмжинову с предложением немедленно уйти в отставку. За резолюцию об отставке Илюмжинова высказались 14 членов совета при одном голосе против. Причиной принятия резолюции послужили серьезные трудности, связанные с выполнение финансовых обязательств FIDE, которые вызваны, в том числе, нахождением Илюмжинова в санкционном списке Минфина США, а также негативный общественный резонанс, который вредит репутации FIDE. Выборы президента FIDE пройдут на конгрессе организации в Батуми 3 октября.

«Не дождутся моей отставки! Я не собираюсь в отставку. Заявление президентского совета FIDE направлено на то, чтобы выбить меня из президентской гонки. Я буду баллотироваться. Если я предполагал перед выборами посетить 30−40 стран, то теперь посещу 70−80 стран. Это заявление еще больше меня подстегнуло. Я буду еще больше ездить и пропагандировать всю абсурдность этой санкционной политики одной из стран», — сказал Илюмжинов.

«Я под санкциями США, а в FIDE входят 188 стран. А если сегодня или завтра, предположим, Минфин России или Монголии, Тринидада и Тобаго включит под санкции вице-президента FIDE или казначея, это не значит, что мы должны выгонять его из FIDE. Это вмешательство во внутренние дела международной спортивной организации. Я считаю, что спорт вне политики», — добавил собеседник агентства.

По словам Илюмжинова, счета FIDE не заморожены. «Два месяца назад были фейковые сообщения о том, что швейцарские банки заморозили счета из-за того, что я под санкциями. Я тогда сказал, что это фейк. Два месяца прошло, никакие счета не заморожены. Все мероприятия FIDE проведены, включая претендентский турнир в Берлине, где победил (Фабиано) Каруана. Можете спросить у него, у (Сергея) Карякина, (Владимира) Крамника. Все, включая арбитров, получили призовые», — отметил глава FIDE.