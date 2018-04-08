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22:43 (мск), источник: ТАСС

Российская шахматистка Гунина победила Седину в первом туре чемпионата Европы

ТАСС, 8 апреля. Россиянка Валентина Гунина белыми фигурами одержала победу над Еленой Сединой из Италии в партии первого тура чемпионата Европы по шахматам среди женщин, который стартовал в Словакии. Общий призовой фонд турнира — €70 тысяч.

Источник: РИА "Новости"

В других партиях игрового дня действующая чемпионка Европы грузинка Нана Дзагнидзе победила чешку Иоанну Ворек, украинка Мария Музычук, которая имеет наивысший рейтинг среди всех участниц турнира (2540 пунктов), была сильнее немки Филиц Османоджу, россиянка Александра Горячкина, которая заняла второе место на предыдущем чемпионате Европы, сыграла вничью с сербкой Теодорой Иньяц.

Всего в соревнованиях принимают участие 144 шахматистки, 14 лучших по итогам турнира получат право выступить на чемпионате мира. При равенстве очков будут учитываться дополнительные показатели: личные встречи, усеченный коэффициент Бухгольца, коэффициент Бухгольца, средний рейтинг соперниц и количество побед.

Чемпионат Европы в Словакии завершится 20 апреля.

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