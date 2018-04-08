Витюгов сыграл вничью с Карлсеном на шахматном супертурнире в Германии
ТАСС, 8 апреля. Российский гроссмейстер Никита Витюгов черными фигурами сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в партии восьмого тура супертурнира в Германии.
ТАСС, 8 апреля. Российский гроссмейстер Никита Витюгов черными фигурами сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в партии восьмого тура супертурнира в Германии.
Другие партии игрового тура также завершились вничью: Фабиано Каруана (США) — Левон Аронян (Армения), Маттиас Блюбаум (Германия) — Максим
В турнирной таблице единолично лидирует Каруана, набравший 5,5 очка. Далее идут Витюгов, Карлсен (оба — по 5), Аронян,
В марте Каруана одержал победу на турнире претендентов, получив право встретиться с Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который пройдет в Лондоне с 9 по 28 ноября.
Шахматный супертурнир в Германии проходит в двух городах земли