Витюгов сыграл вничью с Карлсеном на шахматном супертурнире в Германии

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Другие партии игрового тура также завершились вничью: Фабиано Каруана (США) — Левон Аронян (Армения), Маттиас Блюбаум (Германия) — Максим Вашье-Лаграв (Франция), Аркадий Найдич (Азербайджан) — Вишванатан Ананд (Индия), Георг Майер (Германия) — Хоу Ифань (Китай).

В турнирной таблице единолично лидирует Каруана, набравший 5,5 очка. Далее идут Витюгов, Карлсен (оба — по 5), Аронян, Вашье-Лаграв (оба — по 4,5), Блюбаум (4), Ананд, Найдич, Хоу Ифань (все — по 3), Майер (2,5).

В марте Каруана одержал победу на турнире претендентов, получив право встретиться с Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который пройдет в Лондоне с 9 по 28 ноября.