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17:40 (мск), источник: БЕЛТА

Минск подал заявку на проведение Всемирной шахматной олимпиады 2022 года

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск подал заявку на проведение Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в столице Беларуси проходит заседание президентского совета Международной федерации шахмат (FIDE), в ходе которого белорусская сторона передала официальную заявку на проведение самого крупного шахматного турнира. Церемония состоялась в Минской городской ратуше. В ней приняли участие министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, вице-президент FIDE Георгиос Макропулос.

По словам председателя Белорусской федерации шахмат Анастасии Сорокиной, идея провести в Минске шахматную олимпиаду появилась давно. «Белорусская федерация шахмат накопила определенный опыт в проведении международных турниров самого различного уровня — чемпионат Европы, чемпионат мира среди самых юных игроков. Событие очень масштабное. Представители FIDE побывали сегодня на “Минск-Арене”, и в случае победы белорусской заявки шахматная олимпиада будет проведена на площадях конькобежного стадиона», — рассказала Анастасия Сорокина.

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Заявки на проведение олимпиады будут приниматься в FIDE до конца мая. Кроме Беларуси на организацию турнира уже претендуют Китай, ОАЭ и Тунис.

«Соперники очень серьезные, но и Беларусь заручилась поддержкой на самом высоком уровне. Надеемся, что наша заявка будет оценена по достоинству», — подчеркнула председатель БФШ.

Георгиос Макропулос рассказал, что перед началом работы президентского совета FIDE встречался с первым заместителем главы Администрации Президента Беларуси Максимом Рыженковым. «Он заверил, что белорусская сторона очень заинтересована в проведении шахматной олимпиады в 2022 году. Мы посмотрели инфраструктуру и должен отметить, если будет принято решение о проведении турнира в Минске, то международная федерация окажет всяческую поддержку», — сказал вице-президент.

По мнению международного гроссмейстера, вице-чемпиона мира по шахматам Бориса Гельфанда, который также присутствовал на церемонии подачи заявки Минском, столица Беларуси успешно справится с турниром. «Ранее в Минске неоднократно проходили чемпионаты самого разного уровня. Еще мальчишкой ходил смотреть, как играют здесь Таль, Ботвинник. У вас отличная спортивная инфраструктура, думаю, если конгресс FIDE назовет столицей шахматной олимпиады Минск, то сделает правильный выбор», — считает Борис Гельфанд.

Решение о месте проведения Всемирной шахматной олимпиады будет принято на конгрессе FIDE, который пройдет в Батуми в конце сентября нынешнего года.

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