Минск подал заявку на проведение Всемирной шахматной олимпиады 2022 года
7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск подал заявку на проведение Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск подал заявку на проведение Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в столице Беларуси проходит заседание президентского совета Международной федерации шахмат (FIDE), в ходе которого белорусская сторона передала официальную заявку на проведение самого крупного шахматного турнира. Церемония состоялась в Минской городской ратуше. В ней приняли участие министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, председатель Мингорисполкома Андрей Шорец,
По словам председателя Белорусской федерации шахмат Анастасии Сорокиной, идея провести в Минске шахматную олимпиаду появилась давно. «Белорусская федерация шахмат накопила определенный опыт в проведении международных турниров самого различного уровня — чемпионат Европы, чемпионат мира среди самых юных игроков. Событие очень масштабное. Представители FIDE побывали сегодня на “Минск-Арене”, и в случае победы белорусской заявки шахматная олимпиада будет проведена на площадях конькобежного стадиона», — рассказала Анастасия Сорокина.
Заявки на проведение олимпиады будут приниматься в FIDE до конца мая. Кроме Беларуси на организацию турнира уже претендуют Китай, ОАЭ и Тунис.
«Соперники очень серьезные, но и Беларусь заручилась поддержкой на самом высоком уровне. Надеемся, что наша заявка будет оценена по достоинству», — подчеркнула председатель БФШ.
Георгиос Макропулос рассказал, что перед началом работы президентского совета FIDE встречался с первым заместителем главы Администрации Президента Беларуси Максимом Рыженковым. «Он заверил, что белорусская сторона очень заинтересована в проведении шахматной олимпиады в 2022 году. Мы посмотрели инфраструктуру и должен отметить, если будет принято решение о проведении турнира в Минске, то международная федерация окажет всяческую поддержку», — сказал
По мнению международного гроссмейстера,
Решение о месте проведения Всемирной шахматной олимпиады будет принято на конгрессе FIDE, который пройдет в Батуми в конце сентября нынешнего года.