Витюгов сыграл вничью с Анандом на шахматном супертурнире в Германии

Источник: ИТАР-ТАСС

Партии Магнус Карлсен (Норвегия) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Левон Аронян (Армения) — Хоу Ифань (Китая) также завершились вничью. Встречи между американцем Фабиано Каруаной и азербайджанцем Аркадием Найдичем, а также между немцами Маттиасом Блюбаумом и Георгом Майером завершатся позднее.

В турнирной таблице на текущий момент лидируют Витюгов и Вашье-Лаграв, которые набрали по три очка, далее идут Карлсен и Аронян (по 2,5 очка).