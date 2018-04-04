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20:32 (мск), источник: ТАСС

Витюгов сыграл вничью с Анандом на шахматном супертурнире в Германии

ТАСС, 4 апреля. Российский шахматист Никита Витюгов белыми фигурами сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом в четвертом туре супертурнира в Германии.

Источник: ИТАР-ТАСС

Партии Магнус Карлсен (Норвегия) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Левон Аронян (Армения) — Хоу Ифань (Китая) также завершились вничью. Встречи между американцем Фабиано Каруаной и азербайджанцем Аркадием Найдичем, а также между немцами Маттиасом Блюбаумом и Георгом Майером завершатся позднее.

В турнирной таблице на текущий момент лидируют Витюгов и Вашье-Лаграв, которые набрали по три очка, далее идут Карлсен и Аронян (по 2,5 очка).

Шахматный супертурнир в Германии проходит в двух городах земли Баден-Вюртемберг — Карлсруэ и Баден-Бадене. Соревнования завершатся 9 апреля.

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