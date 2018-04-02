Витюгов сыграл вничью с Найдичем на шахматном супертурнире в Германии
ТАСС, 2 апреля. Россиянин Никита Витюгов сыграл вничью с азербайджанцем Аркадием Найдичем в третьем туре супертурнира в Германии.
ТАСС, 2 апреля. Россиянин Никита Витюгов сыграл вничью с азербайджанцем Аркадием Найдичем в третьем туре супертурнира в Германии.
В других партиях игрового дня американец Фабиано Каруана обыграл немца Георга Майера, француз Максим Вашье- Лаграв оказался сильнее китаянки Хоу Ифань, немец Маттиас Блюбаум сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном, индиец Вишванатан Ананд — с армянином Левоном Ароняном.
В турнирной таблице Витюгов, единолично лидировавший после двух туров, делит первое место с
Шахматный супертурнир в Германии проходит в двух городах земли