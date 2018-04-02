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21:14 (мск), источник: ТАСС

Витюгов сыграл вничью с Найдичем на шахматном супертурнире в Германии

ТАСС, 2 апреля. Россиянин Никита Витюгов сыграл вничью с азербайджанцем Аркадием Найдичем в третьем туре супертурнира в Германии.

В других партиях игрового дня американец Фабиано Каруана обыграл немца Георга Майера, француз Максим Вашье- Лаграв оказался сильнее китаянки Хоу Ифань, немец Маттиас Блюбаум сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном, индиец Вишванатан Ананд — с армянином Левоном Ароняном.

В турнирной таблице Витюгов, единолично лидировавший после двух туров, делит первое место с Вашье-Лагравом, в их активе по 2,5 очка. Далее идут Аронян, Каруана, Карлсен (по два очка), Найдич, Ананд, Блюбаум (по одному очку), Майер, Хоу Ифань (по 0,5 очка).

Шахматный супертурнир в Германии проходит в двух городах земли Баден-Вюртемберг — Карлсруэ и Баден-Бадене. Соревнования завершатся 9 апреля.

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