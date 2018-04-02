Витюгов сыграл вничью с Найдичем на шахматном супертурнире в Германии

В других партиях игрового дня американец Фабиано Каруана обыграл немца Георга Майера, француз Максим Вашье- Лаграв оказался сильнее китаянки Хоу Ифань, немец Маттиас Блюбаум сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном, индиец Вишванатан Ананд — с армянином Левоном Ароняном.

В турнирной таблице Витюгов, единолично лидировавший после двух туров, делит первое место с Вашье-Лагравом, в их активе по 2,5 очка. Далее идут Аронян, Каруана, Карлсен (по два очка), Найдич, Ананд, Блюбаум (по одному очку), Майер, Хоу Ифань (по 0,5 очка).