Динара Садуакасова: Хочу привезти шахматную корону в Казахстан
Казахстанская шахматистка рассказала о рекордном 17-м месте в рейтинге ФИДЕ.
Казахстанская шахматистка рассказала о рекордном 17-м месте в рейтинге ФИДЕ.
Казахстанская спортсменка Динара Садуакасова вошла в топ-20 лучших шахматисток мира, сообщает Prosports.kz.
После победы на сильнейшем международном открытом турнире HDBank 2018, проходившем в столице Вьетнама городе Ханой, казахстанская шахматистка Динара Садуакасова во всемирном рейтинге ФИДЕ поднялась на 17 место. Это рекордное достижение за всю историю казахстанского шахматного спорта.
— У меня много планов, задач, которые я намерена выполнить. Сейчас я нахожусь на семнадцатой строчке среди сильнейших шахматисток мира, я к этому ТОП-20 подбиралась постепенно и целенаправленно, сначала я покорила ТОП-50, затем ТОП-30, моя следующая цель — это ТОП-5. Глобальная задача — стать чемпионкой мира среди женщин, привезти шахматную корону в Казахстан. Мой нынешний уровень не предел, я усиливаюсь и чувствую, как моя игра становится сильнее. И в наиболее кратчайшие сроки надеюсь исполнить все поставленные перед собой задачи, — сказала Садуакасова.
Напомним, что с 4 по 6 апреля текущего года пройдет Республиканский турнир по шахматам среди студентов на кубок международного гроссмейстера Динары Садуакасовой. Призовой фонд турнира составит 1 500 000 тенге.
Фото: chess.com