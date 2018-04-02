Динара Садуакасова: Хочу привезти шахматную корону в Казахстан

— У меня много планов, задач, которые я намерена выполнить. Сейчас я нахожусь на семнадцатой строчке среди сильнейших шахматисток мира, я к этому ТОП-20 подбиралась постепенно и целенаправленно, сначала я покорила ТОП-50, затем ТОП-30, моя следующая цель — это ТОП-5. Глобальная задача — стать чемпионкой мира среди женщин, привезти шахматную корону в Казахстан. Мой нынешний уровень не предел, я усиливаюсь и чувствую, как моя игра становится сильнее. И в наиболее кратчайшие сроки надеюсь исполнить все поставленные перед собой задачи, — сказала Садуакасова.