Сергей Карякин поднялся на девятое место в рейтинге FIDE

Источник: РИА "Новости"

В марте Карякин, а также его соотечественники Александр Грищук и Владимир Крамник приняли участие в турнире претендентов. Карякин занял итоговое третье место, Грищук — пятое, Крамник — шестое. Грищук в рейтинге FIDE опустился с 12-го места на 13-е (2766), Крамник — с третьего на четвертое (2792).

Возглавляет рейтинг чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2843), вторую позицию занимает азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2814), на третье место поднялся американец Фабиано Каруана (2804), ставший победителем турнира претендентов. Матч за титул чемпиона мира между Карлсеном и Каруаной пройдет с 9 по 28 ноября в Лондоне.