Карлсен и Каруана сыграют на шахматном супертурнире в Германии

Источник: AP 2018

Шахматный турнир при финансовой поддержке компании Grenke проводится с 2013 года, в нынешнем году впервые здесь сыграет российский гроссмейстер — Никита Витюгов. В число десяти участников также вошли 15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд, армянин Левон Аронян, француз Максим Вашье-Лаграв, представляющий Азербайджан Аркадий Найдич, два шахматиста из Германии — Георг Майер и Маттиас Блюбаум, а также китаянка Хоу Ифань.

Первые три тура пройдут 31 марта — 2 апреля в Карлсруэ, затем участники переедут в Баден-Баден, где 4—9 апреля проведут еще шесть туров. При этом Каруана и Карлсен сыграют уже в первом туре в субботу, белые фигуры будут у американца. Турнир пройдет с классическим контролем времени, при равенстве очков главным критерием является количество побед. Вплоть до 40-го хода шахматисты не вправе предлагать ничью.

25-летний Каруана на днях стал победителем турнира претендентов в Берлине, получив право сыграть с Карлсеном в матче за титул чемпиона мира в ноябре в Лондоне. Из немецкой столицы переехал на юго-запад страны и другой участник турнира претендентов — Левон Аронян, который, в отличие от Каруаны, выступил неудачно, заняв последнее место.