Карякин собрал полную коллекцию наград

Источник: Спорт-Экспресс

В Берлине завершился турнир претендентов на право сыграть титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Первое место занял представитель США Фабиано Каруана. Вторым стал Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана и третьим — Карякин. Таким образом, россиянин к золоту Москвы и серебру Ханты-Мансийска добавил бронзовую медаль кандидатского форума.

КАРЛСЕН

После того, как Карякин свел вничью классическую часть матча с непобедимым Карлсеном, уступив ему только на тай-брейке, на него свалилась волна популярности. Интервью, спонсорская поддержка от восьми компаний, походы на мероприятия, посещения матчей «Спартака» и, наконец, встреча с президентом страны Владимиром Путиным могли вскружить голову кому угодно. Несмотря на то, что Карякин стал вице-чемпионом мира по блицу, выиграл мемориал Таля и престижный блиц-турнир в Сент-Луисе, в классических шахматах он выступал плохо, опустившись на 13-ю позицию в мировом рейтинге. Пошли слухи, что Карякина настигла звездная болезнь. Злые языки поспешили его похоронить.

РЯЗАНЦЕВ И КАРЯКИН-ПЯТИБОРЕЦ

Но Карякин, который отличается железной психикой, гнул свою линию. С помощью спонсорской поддержки (свои контракты с гроссмейстером продлили компании «ФосАгро», ВСМПО-АВИСМА, «Альпари», Mercedes-Benz, ГК «Основа», банк «Открытие», «Лаборатория Касперского») он усилил штаб очень серьезным тренером-аналитиком Александром Рязанцевым.

— Мне очень помогла работа с Сашей, — сказал сразу после турнира претендентов Карякин. — Он один из лучших, с кем мне приходилось работать. Именно он поставил мне в Берлине отличный дебют, который помог мне одержать ряд важных побед.

Гроссмейстер пошел и еще на один интересный шаг. На трехнедельный сбор в Шотландии, проходивший перед берлинским турниром, был приглашен новый тренер по физической подготовке. Им стал не кто иной, как полный тезка — Сергей Карякин, чемпион мира по современному пятиборью. Карякин подтянул Карякину «физику». В утренние тренировки вошли бег, отжимания, кросс-фит. Это позволило ему не выдохнуться в Берлине во втором круге, а, напротив, прибавить.

Такую команду гроссмейстеру удалось сформировать на средства от спонсорской поддержки компании «ФосАгро» и личной помощи ее генерального директора Андрея Гурьева, за что ему огромное спасибо.

Не стоит и забыть один из главных факторов — техническое соотношение. Суперкомпьютеры — заслуга РШФ и лично ее президента Андрея Филатова.

КОЖАНОВ

Какой бы железной не была психика Карякина, стартовое давление дало о себе знать. Две проигранные партии были следствием несвойственных ему грубых ошибок. «Зевки» с Мамедьяровым и Левоном Ароняном отбросили россиянина на последнее место. Однако Рязанцев сумел привести подопечного в чувство. На подмогу был вызван профессиональный массажист Виталий Кожанов, который реанимировал Карякина перед решающим рывком.

Давление со стороны «болельщиков» — иди, мол, занимайся политикой или снимайся в рекламе — улетучилось. Терять россиянину было нечего. В таком состояние Карякин крайне опасен. Он поочередно обыграл Уэсли Со, Владимира Крамника, Ароняна и Каруану и, догнав последнего, по дополнительным показателям возглавил турнирную таблицу. За два тура до финиша был прекрасный шанс совершить подвиг. Однако Каруана, выиграв две последние встречи у Ароняна и Александра Грищука, все-таки не дал чуду свершиться.

Теперь задача Карякина — попасть на следующий турнир претендентов с запасом. А это гарантирует только высокий рейтинг. За ним он отправляется уже во второй половине апреля на супертурнир в Шамкир.

— Мне нужно пробить отметку 2800 очков до конца этого года, — сказал Карякин. — Времени на отдых нет. Готовиться нужно уже сегодня. Я полностью отдам этот год шахматам и верю в успех.

ЗАНГАЛИС

Успех Карякина во многом связан и с надежным тылом. Все дела маэстро ведет его бессменный промоутер Кирилл Зангалис. Бывший спортивный журналист, а ныне пиар-директор Российской шахматной федерации огородил подопечного от всех внешних проблем и продолжает находить новых спонсоров. Вот и сейчас накануне турнира претендентов был перезаключен контракт с ВСМПО-АВИСМА. На данный момент — это один из ключевых партнеров Карякина, который поддержит гроссмейстера в самых трудных ситуациях.

— Я не удовлетворен третьим местом, — говорит Зангалис. — После победы над Каруаной был уверен в том, что выйдем на матч с Карлсеном. Но я максималист, а это спорт. Фабиано заслужил победу, а нам нужно упорнее работать на всех фронтах. Задачу вернуть шахматную корону в Россию, которую впервые поставил наш бессменный спонсор «Альпари», никто не отменял.

ГАЛИЯ

Если бы не сумасшедшая поддержка из дома в лице мудрой жены Галии, Карякину бы не хватило хладнокровия. Галия — единственная, кто знает все сильные и слабые стороны мужа. Она прекрасно умеет вдохновлять и настаивать. Не зря ключевую партию Карякин выиграл в день ее рождения.