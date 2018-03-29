Сергей Карякин: Ближайшая задача — пробить рейтинг 2800

Источник: Советский спорт

«ДАВНО ТАК НЕ УСТАВАЛ»

— Очень устал, — начал разговор Сергей. — Последний раз так уставал, когда был секундантом у Владимира Крамника в 2011 году на турнире претендентов в Казани. Владимир Борисович очень ответственно подходит ко всему, мы работали круглосуточно. Помню, со вторым секундантом гроссмейстером Захаром Ефименко как-то решили немного развеяться и пошли в кино. Крамник в это время играл партию. Но он закончил быстро, вернулся в гостиницу и не обнаружил нас за работой. Мы тогда получили от Владимира серьезный нагоняй. Последние три недели я жил в таком же ритме — все мысли только о шахматах. Чувствую себя опустошенным.

— Но в Берлине вы имели право на отдых, пока за вас работают секунданты.

— Со мной был только один помощник, я бы назвал его не секундантом, а тренером, — это Александр Рязанцев. Работы было много. Саша здорово помог мне в дебютной подготовке. Однако большое нервное напряжение сказалось. В партии четвертого тура с Ароняном я перепутал порядок ходов. В результате вместо преимущества получил очень плохую позицию. Это было второе поражение на старте. После этого пришлось включить на полную мощь все резервы — мы забыли об отдыхе, даже в выходные трудились с полной отдачей.

— Вы назвали только Рязанцева. Полный состав своего тренерского штаба скрываете от конкурентов?

— В этом нет никакого смысла, в шахматном мире все всё знают. На подготовительном сборе в Шотландии мне помогали Денис Хисматуллин, Александр Мотылев и Юрий Дохоян. На этом сборе наша команда пополнилось новым участником. Я пригласил своего полного тезку, чемпиона мира по пятиборью Сергея Карякина. Он здорово помог мне по физподготовке. Говорят, что Каруана в период подготовки пробегал по 15 км. Не знаю, насколько эта информация соответствует действительности. Но к финишу турнира только мы с Каруаной подошли свежими.

«МОИ ШАНСЫ В БЕРЛИНЕ БЫЛИ, КАК И У ВСЕХ, 12 ПРОЦЕНТОВ»

— Прикидывали свои шансы перед стартом?

— Это бессмысленное занятие. Чисто математически мои шансы составляли 12 процентов, как и у всех остальных. Более того, у меня был самый низкий рейтинг среди всех участников, получается, что меня стоило причислить к аутсайдерам. Не стоит думать о шансах, надо просто идти от партии к партии.

— Вам не повезло в партиях первого круга с Мамедьяровым и Ароняном. Но без везения тоже не обходится в таких турнирах.

— Мне повезло, когда в 12-м туре Дин Лижэнь обыграл моего друга и бывшего секунданта Шахрияра Мамедьярова. На тот момент Шахрияр был одним из моих конкурентов. И кто мог подумать, что он проиграет белыми китайцу? В предпоследнем туре с Со я обязан был играть на победу. Уэсли к тому времени потерял интерес к турниру, откровенно играл на ничью со всеми. Должен объяснить, что если на таком уровне соперник белыми хочет сделать ничью, то обыграть его можно только, если сильно рисковать. Это значит, сознательно идти даже на худшую позицию.

— Но ваша позиция в партии с Со не выглядела хуже, она была совершенно равная. Как удалось из камня выжать воду?

— Вначале я и не планировал играть на победу. Понимал, что черными ее добиться будет тяжело. Вначале планировал сделать короткую ничью, чтобы перевести дух, а в последнем туре белыми играть на выигрыш. Но Аронян уже к 16-му ходу получил плохую позицию против Каруаны, а Грищук в ничейной позиции допустил зевок в один ход в партии с Мамедьяровым. Шахрияр по личным встречам меня опережал в случае равенства очков. И мне пришлось играть на победу.

— В ничейной позиции…

— А что делать? Как мы, профессионалы, говорим: я продолжил катать и ждать своего шанса. И этот шанс появился — Со все-таки ошибся.

— Однако в последнем туре даже победа над Дин Лижэнем вам не гарантировала первое место.

— Надо сказать откровенно, шансы на победу в турнире перед последним туром были крайне малы. Так и получилось: Каруана не оставил мне ни единого шанса, победив Грищука. Так что, если б я даже обыграл Дин Лижэня, занял бы второе место.

«КУБОК МИРА И СЕРИЯ ГРАН-ПРИ — ЧИСТАЯ ЛОТЕРЕЯ»

— Сильно разочарованы итогами турнира?

— Конечно, тяжело осознавать, что ближайший матч претендентов пройдет без твоего участия. Но вы посмотрите, сколько сильных гроссмейстеров так и не добрались до этого матча. Если же оставить эмоции, то получается, что, участвуя в трех турнирах претендентов, я ниже третьего места не опускался. В Хантах-2014 было второе место, в Москве-2016 — первое, в Берлине-2018 — третье.

— Как понимаю, цель следующего цикла — выход на матч за корону?

— Безусловно, поэтому я уже поставил задачу перед своей командой достигнуть рейтинга 2800. После Берлина я вернулся в Топ-10, если честно, занимать 15-ю строчку было некомфортно.

— Вы хотите попасть в следующий турнир по рейтингу?

— Именно так. Каруана уже забронировал себе место в турнире претендентов через два года, как участник матча на первенство мира. Wild card организаторы мне вряд ли дадут. Остается шесть мест. Два будут разыгрываться в Кубке мира, два — в серии Гран-при, а это чистая лотерея. Еще двое шахматистов попадут по рейтингу. И здесь все зависит от меня. Поэтому за два года надо пробить отметку в 2800 единиц, стать лучшим в России по рейтингу и опередить моего товарища Владимира Крамника.

— Для него турнир сложился драматично. Успели с ним пообщаться после закрытия?

— Нет, церемония сильно затянулась, и мы с Сашей Рязанцевым и моим менеджером Кириллом Зангалисом хотели найти место, где можно поужинать. Сунулись в один ресторан, где сидел Каруана со своей командой, но там уже закрыли кухню. Тоже самое было в пиццерии, там ужинала команда Крамника, но кухня не работала. В результате отправились в отель, куда я переселился по ходу турнира. Там с кухней было все хорошо.

— Почему вы решили поменять жилье?

— Скажу так: еще никогда претенденты на шахматную корону не жили в таком плохом отеле, который предоставили организаторы.

— Он был не пятизвездочный?

— Сколько там звезд, я не вникал. Скажу, что меня не устроило: это маленькие номера, которые к тому же плохо отапливались. На завтраках в ресторане было не протолкнуться — больше сотни людей, шум, гам. К игровому залу тоже возникли претензии. В таких условиях турниры претендентов проходить не должны.

— В справедливости победы Каруаны нет сомнений?

— Никаких, победу Фабиано заслужил. Прогноз на матч за корону? Не рискну, итог противостояния зависит от множества факторов. Напомню, какой прогноз был на наш поединок с Карлсеном: я проиграю три партии и матч завершится досрочно. Чем закончилось, все знают. Могу только сказать, что борьба будет упорной, победитель выиграет с минимальным перевесом.

Итоговое положение: