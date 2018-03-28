Хорватский гроссмейстер Шарич стал чемпионом Европы

В партии заключительного тура Шарич белыми победил чеха Давида Навару. После 11 туров Шарич набрал 8,5 очка. Семь шахматистов набрали по восемь очков, однако по дополнительным показателям второе место занял поляк Радослав Войташек. Третьим стал россиянин Санан Сюгиров.

Всего в турнире принимали участие 302 спортсмена. 23 шахматиста, среди которых россияне Максим Матлаков, Антон Демченко, Евгений Наер, Даниил Юффа, Эрнесто Инаркиев, обеспечили себе участие в Кубке мира.