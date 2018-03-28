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16:45 (мск), источник: ТАСС

Хорватский гроссмейстер Шарич стал чемпионом Европы

ТАСС, 28 марта. Хорват Иван Шарич выиграл чемпионат Европы по шахматам, который проходил в грузинском Батуми.

В партии заключительного тура Шарич белыми победил чеха Давида Навару. После 11 туров Шарич набрал 8,5 очка. Семь шахматистов набрали по восемь очков, однако по дополнительным показателям второе место занял поляк Радослав Войташек. Третьим стал россиянин Санан Сюгиров.

Всего в турнире принимали участие 302 спортсмена. 23 шахматиста, среди которых россияне Максим Матлаков, Антон Демченко, Евгений Наер, Даниил Юффа, Эрнесто Инаркиев, обеспечили себе участие в Кубке мира.

В 2017 году победителем турнира стал россиянин Максим Матлаков.

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