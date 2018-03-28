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01:43 (мск), источник: Известия

Сергей Карякин: Каруана заслуженно занял первое место

Российский гроссмейстер подвел итоги турнира претендентов-2018, на котором он занял третье место.

Источник: Известия

Вопреки ожиданиям экспертов, российский гроссмейстер Сергей Карякин не смог выиграть турнир претендентов-2018, который проходил в Берлине. Матч заключительного тура с китайцем Дин Лижэнем он завершил с ничейным результатом и финишировал на третьем месте, уступив Шахрияру Мамедьярову и Фабиано Каруане. Последнему предстоит встретиться с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который в ноябре состоится в Лондоне.

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Итоги выступления в столице Германии для «Известий» подвел сам Сергей Карякин.

— Тяжело выиграть турнир претендентов, когда, мягко говоря, так неудачно стартуешь, — рассказал «Известиям» 28-летний гроссмейстер. — Такое со мной уже случалось в Ханты-Мансийске в 2014-м. Тогда я тоже прибавил во втором круге, но до итоговой победы этого оказалось недостаточно. В Берлине я совершил похожий камбэк, но Фабиано очень здорово играл в двух последних турах. Даже если бы сегодня я обыграл китайца, это бы ничего не изменило. Американец заслуженно занял первое место. Могу быть лишь удовлетворен тем, что после такого плохого начала мне удалось попасть в тройку сильнейших. И если еще добавить позитива, то теперь у меня полный комплект наград турнира претендентов — золото, серебро и бронза. Знаю, что в России за меня очень сильно болели. Хочу сказать всем спасибо за такую поддержку.

На турнире претендентов Сергей Карякин одержал четыре победы, восемь партий завершил вничью и потерпел два поражения. Фабиано Каруана одержал пять побед, восемь партий завершил вничью, один раз потерпел поражение… уступив Карякину.

В турнирной таблице 25-летний американец набрал 9 очков.

Второе место занял Шахрияр Мамедьяров, опередивший Сергея Карякина по дополнительным показателям (оба — по 8 очков). Далее расположились Дин Лижэнь (7,5), Александр Грищук, Владимир Крамник (оба — по 6,5), Уэсли Со (6) и Левон Аронян (4,5).

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— Фабиано Каруана поверил в русскую партию — именно этот дебют, на мой взгляд, принес ему победу в турнире претендентов, — рассказал «Известиям» вице-чемпион мира по быстрым шахматам Владимир Федосеев. — Так получилось, что и он применял русскую партию против наших спортсменов — Крамника, Карякина и Грищука. И это сработало. Особенно в ключевые моменты турнира в 4-м туре с лидером турнира Крамником и в 14-м туре в важнейшей партии против Грищука. Эта партия похоронила турнирную интригу, в какой-то момент Александр не разобрался в тонкостях позиции, и частокол черных пешек навис над ферзевым флангом белых. Фабиано получил перевес, а затем планомерно его наращивал.

Фабиано Каруана сыграет в матче за звание чемпиона мира по шахматам впервые в своей карьере. Он стал первым американцем за 22 года, который станет участником подобной встречи, проводящейся под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE).

В последний раз представитель США играл в матче за мировую корону в 1996 году, когда американец Гата Камский уступил россиянину Анатолию Карпову (7,5:10,5) в матче в Элисте.
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