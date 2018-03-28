Сергей Карякин: Каруана заслуженно занял первое место
Российский гроссмейстер подвел итоги турнира претендентов-2018, на котором он занял третье место.
Российский гроссмейстер подвел итоги турнира претендентов-2018, на котором он занял третье место.
Вопреки ожиданиям экспертов, российский гроссмейстер Сергей Карякин не смог выиграть турнир претендентов-2018, который проходил в Берлине. Матч заключительного тура с китайцем Дин Лижэнем он завершил с ничейным результатом и финишировал на третьем месте, уступив Шахрияру Мамедьярову и Фабиано Каруане. Последнему предстоит встретиться с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который в ноябре состоится в Лондоне.
Итоги выступления в столице Германии для «Известий» подвел сам Сергей Карякин.
— Тяжело выиграть турнир претендентов, когда, мягко говоря, так неудачно стартуешь, — рассказал «Известиям» 28-летний гроссмейстер. — Такое со мной уже случалось в
На турнире претендентов Сергей Карякин одержал четыре победы, восемь партий завершил вничью и потерпел два поражения. Фабиано Каруана одержал пять побед, восемь партий завершил вничью, один раз потерпел поражение… уступив Карякину.
Второе место занял Шахрияр Мамедьяров, опередивший Сергея Карякина по дополнительным показателям (оба — по 8 очков). Далее расположились Дин Лижэнь (7,5), Александр Грищук, Владимир Крамник (оба — по 6,5), Уэсли Со (6) и Левон Аронян (4,5).
— Фабиано Каруана поверил в русскую партию — именно этот дебют, на мой взгляд, принес ему победу в турнире претендентов, — рассказал «Известиям»
Фабиано Каруана сыграет в матче за звание чемпиона мира по шахматам впервые в своей карьере. Он стал первым американцем за 22 года, который станет участником подобной встречи, проводящейся под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE).