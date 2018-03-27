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22:54 (мск), источник: Советский спорт

Каруана победил в Берлине, Карякину не хватило одного шага

В Берлине завершился турнир претендентов. Перед последним туром шанс на победу сохранял Сергей Карякин, но ее одержал Фабиано Каруана.

Источник: Советский спорт

Каруана лидировал на протяжении всего турнира, за два тура до финиша его догнал Карякин. Перед заключительным туром ситуация запуталась еще больше, так как в борьбу за первое место включился Шахрияр Мамедьяров, победивший в 13-м туре Александра Грищука. Небольшие шансы на победу сохранил и китаец Дин Лижэнь.

Вообще, уникальная ситуация сложилась перед последним туром: получился неофициальный матч Россия против остального мира. Причем все трое наших участников играли белыми. Гришук и Крамник боролись не только за свое доброе имя, но и могли помочь Карякину в борьбе за первое место.

Соперником Сергея был китаец Дин Лижэнь. После напряженной борьбы была зафиксирована ничья на 45-м ходу. У Карякина стало 8 очков.

К этому времени еще продолжались партии конкурентов: Фабиано Каруана черными боролся с Александром Грищуком, Шахрияр Мамедьяров, также черными, с Владимиром Крамником.

Как складывались эти поединки и был ли шанс на победу у Карякина мы попросили рассказать гроссмейстера Сергея Рублевского.

— В какой-то момент мне позиция Сергея казалась поприятнее, но пока он делал позиционные ходы, китаец опасно надвинул пешки на королевском фланге. Позиция была непростая, нужен более тщательный анализ, чтобы ее оценить. Но после хода соперника h3, Карякин выиграть уже не мог. Эта пешка только на первый взгляд слабая. Ее взятие Сергею ничего не давало, соперник грозил прорывом на ферзевом фланге, поэтому Сергей отправил туда своего короля. Здесь надо было внимательно защищаться, что Карякин и продемонстрировал. Получилась логичная ничья.

Что касается партии Крамник — Мамедьяров, то у Владимира была хорошая компенсация за пешку. Но в один момент Мамедьяров эту пешку вернул, и у него уже не было никаких проблем. Дальше позиция стала уже поприятнее у Шахрияра, но Владимир играл точно и, как результат, ничья.

Что касается партии Грищук — Каруана, то американский гроссмейстер провел ее очень уверенно, с запасом, нигде он не рисковал проиграть, а в результате выиграл. Фабиано провел весь турнир очень уверенно и ровно и заслужил победу.

Таким образом, Каруана в ноябре в Лондоне сыграет матч за шахматную корону с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

СТАТИСТКА

Результаты 14-го тура. Грищук — Каруана — 1:0, Крамник — Мамедьяров, Карякин — Дин Лижэнь, Аронян — Со — ничьи.

Итоговое положение. 1. Каруана (США) — 9; 2. Мамедьяров (Азербайджан) — 8; 3. Карякин (Россия) — 8. 4. Дин Лижэнь (Китай) — 7,5. 5. Крамник (Россия) — 6,5; 6. Грищук (Россия) — 6,5; 67. Со (США) — 6; 8. Аронян (Армения) — 4,5.

Юрий Волохов

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