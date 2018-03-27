Американский гроссмейстер Каруана стал победителем турнира претендентов

Каруана впервые в карьере примет участие в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Он стал первым американцем за 22 года, который сыграет в подобной встрече под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE). В предыдущий раз представитель США играл в матче за мировую корону в 1996 году, когда американец Гата Камский проиграл россиянину Анатолию Карпову (7,5:10,5) в матче в Элисте.