Минск подаст заявку на проведение Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году

Источник: РИА "Новости"

«7 апреля в Минске состоится заседание президентского совета Международной федерации шахмат (FIDE), на котором белорусская сторона намерена подать заявку на проведение в 2022 году Всемирной шахматной олимпиады», — проинформировали в Минспорта.

Как отметила глава Белорусской федерации шахмат, в республике «давно вынашивали идею провести в Минске шахматную олимпиаду — грандиозное соревнование, которое бы собрало лучших со всего мира». «Считаем, что уже накопили определенный опыт, знаем, что нужно сделать в организационном плане, поэтому, заручившись поддержкой Министерства спорта и туризма, городских властей, будем выступать с такой инициативой», — сказала Сорокина.

Данная идея была озвучена в Батуми, где в эти дни проходит заседание совета Европейского шахматного союза (ECU). По информации Минспорта, президент ECU Зураб Азмайпарашвили поблагодарил белорусскую сторону за желание провести в Минске Всемирную шахматную олимпиаду и пообещал поддержать заявку Белоруссии.