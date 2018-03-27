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10:39 (мск), источник: ТАСС

Минск подаст заявку на проведение Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году

МИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Белоруссия намерена подать заявку на проведение у себя Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Министерства спорта и туризма Белоруссии, ссылаясь на председателя Белорусской федерации шахмат (БФШ) Анастасию Сорокину.

Источник: РИА "Новости"

«7 апреля в Минске состоится заседание президентского совета Международной федерации шахмат (FIDE), на котором белорусская сторона намерена подать заявку на проведение в 2022 году Всемирной шахматной олимпиады», — проинформировали в Минспорта.

Как отметила глава Белорусской федерации шахмат, в республике «давно вынашивали идею провести в Минске шахматную олимпиаду — грандиозное соревнование, которое бы собрало лучших со всего мира». «Считаем, что уже накопили определенный опыт, знаем, что нужно сделать в организационном плане, поэтому, заручившись поддержкой Министерства спорта и туризма, городских властей, будем выступать с такой инициативой», — сказала Сорокина.

Данная идея была озвучена в Батуми, где в эти дни проходит заседание совета Европейского шахматного союза (ECU). По информации Минспорта, президент ECU Зураб Азмайпарашвили поблагодарил белорусскую сторону за желание провести в Минске Всемирную шахматную олимпиаду и пообещал поддержать заявку Белоруссии.

Решение о месте проведения соревнований будет принято на конгрессе FIDE, который пройдет в Батуми в конце сентября нынешнего года.

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