Роковой понедельник? Карякин уступил лидерство в Берлине

Источник: РИА "Новости"

Берлин (Германия). Турнир претендентов. 13-й тур

Фабиано Каруана (США) — Левон Аронян​ (Армения) — 1:0

Сергей КАРЯКИН (Россия) — Уэсли Со (США) — 0,5:0,5

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Александр ГРИЩУК (Россия) — 1:0

Дин Лижэнь (Китай) — Владимир КРАМНИК (Россия) — 0,5:0,5

Положение: Каруана — 8 очков. Карякин и Мамедьяров — по 7,5. Дин Лижень — 7. Грищук — 6,5. Крамник — 6. Со — 5,5. Аронян — 4.

КАРУАНА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР

Свою партию черными против выступающего за США Уэсли Со Карякин в понедельник завершил первым из всех участников соревнований и с минимумом риска. Разыграв в качестве дебюта крайне распространенный и изученный вдоль и поперек вариант — защиту Нимцовича, стороны уже с пятого хода начали увлеченно разменивать фигуры, выбрав систему Ноа. А на 13-м ходу разменяли ферзей. Позиция при этом прододжала оставаться предельно нейтральной, и Карякину ничего не угрожало.

После 17-го хода на доске не осталось ни одного слона, после 21-го — коней, и соперники взялись за истребление пешек. При этом ни Со, ни Карякин вовсе не стремились обострять ситуацию — оба играли предельно корректно, даже сухо. Стороны явно предпочитали реальную синицу гипотетическому журавлю. В итоге соперники к концу партии, пожалуй, даже не вспотели. И, истребив почти все фигуры, на 39-м ходу согласились на закономерную ничью.

Тогда как главный конкурент Карякина и еще один представитель США Фабиано Каруана свою встречу с Левоном Ароняном завершил за те же 39 ходов. Но при этом результативно. Армянский гроссмейстер, которого перед началом турнира букмекеры считали главным фаворитом, турнир уже давно провалил и идет на последнем месте в таблице. После разгрома от бывшего чемпиона мира Владимира Крамника в третьем туре, когда соперник провел просто блестящую атаку, Аронян так и не отошел.

К 13-му туру у него накопилось уже пять поражений, и в понедельник представитель Армении потерпел шестое. Поначалу события развивались достаточно быстро и предсказуемо, позиция на доске была равной. Но к концу второго десятка ходов преимущество медленно стало переходить к белым. Аронян задумал, но не осуществил наступление по королевскому флангу, точнее, ему не дал этого сделать соперник. Зато у черных оказался уязвим противоположный фланг, по которому устремились вперед пешки Каруаны. Отсиживаться в надежде на ничью в не самой выгодной позиции Аронян не пожелал, и стороны пошли на обострение.

И в решающий момент в цейтноте Каруана сделал точный 27-й ход, двинув коня на поле f5, а вот его соперник на 31-м допустил решающую ошибку. Аронян в цейтноте не нашел взятия конем на b5, которое гарантировало ему спокойное окончание встречи, и двинул вперед пешку по центру. После этого победа Каруаны стала вопросом времени, и вскоре его оппонент признал поражение.

ЗАГРАНИЦА НАМ НЕ ПОМОЖЕТ

Самое досадное для Карякина, что выиграл и еще один из его главных конкурентов. Причем встреча Шахрияра Мамедьярова с игравшим черными Александром Грищуком была центральной в туре. В случае победы одного из шахматистов он оказывался в числе реальных претендентов на итоговый успех. К нашему сожалению, триумфатором оказался Мамедьяров, и набранное очко позволило ему догнать Сергея, которого он опережает по дополнительным показателям.

Удивительно, но и эта партия продолжалась те же 39 ходов. Большую часть времени на доске шла достаточно сложная позиционная борьба без видимого перевеса одного из игроков. Но затем пришла пора цейтнота, Мамедьяров поддавил соперника, и тот на 34-м ходу выбрал проигрышное продолжение. На продвижение пешки по вертикали е следовало двинуть коня на f5, а Грищук отправил его на b5 и тут же получил фактически проигранную позицию. За оставшиеся ходы россиянин успел провести пешку в ферзи, но под угрозой близкого мата вынужден был сдаться.

А вот кому не удалось в 13-м туре реализовать преимущество, так это Владимиру Крамнику. Его соперником был китаец Дин Лижэнь, еще не потерпевший в Берлине ни одного поражения. Но бывший чемпион мира, игравший черными, завладел инициативой при переходе в миттельшпиль и сумел организовать мощное наступление. Но, вдохновенно проведя отрезок с 21-го по 31-й ходы, Крамник затем не сумел реализовать полученное преимущество и очень легко, всего за несколько ходов, дал сопернику выравнять положение. После этого встреча скатилась к предсказуемой ничьей.