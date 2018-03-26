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26 марта, источник: Советский спорт

Турнир претендентов. Каруана лидирует, Карякину нужно играть на победу

В Берлине завершился предпоследний тур турнира претендентов, после которого вновь появился единоличный лидер — Фабиано Каруана.

Источник: Советский спорт

Американский гроссмейстер очень энергично провел партию против Левона Ароняна. Для последнего этот турнир стал, возможно, самым неудачным соревнованием в карьере. Гроссмейстер из Армении считался перед его началом одним из главных претендентов на победу. Но у Левона как-то сразу не заладилась игра, как считают некоторые эксперты, он «поплыл» психологически.

В 13-м туре Каруана играл белыми, ему удалось организовать решающую атаку на черного короля. На 39-м ходу армянский гроссмейстер вынужден был признать свое поражение в безнадежной позиции.

Перед 13-м туром лидеров было двое. Участник прошлого претендентского матча россиянин Сергей Карякин, который не слишком удачно провел первый круг, одержал две волевые победы подряд в 11-м и 12-м турах и догнал Каруану. Вот так, неожиданно на финише у Каруаны появился сильный конкурент. Причем по личным встречам российский гроссмейстер опережает американского, этот показатель вступит в силу в случае равенства очков. Ведь именно Фабиано обыграл Сергей в 12-м туре, усложнив позицию и найдя в ней скрытые резервы для победы.

Сегодня Карякин завершил свою партию вничью с другим американцем Уэсли Со. Таким образом, перед заключительным туром у Карякина 7,5 очков, у Каруаны — 8.

Однако вслед за Каруаной победу одержал и Шахрияр Мамедьяров, который переиграл Александра Грищука. Теперь гроссмейстер из Азербайджана сравнялся с Карякиным — у обоих по 7,5 очка.

Завтра состоится, заключительный, 14-й тур. Какой расклад перед ним мы имеем? Шансы на победу есть у троих — Каруаны, Карякина и Мамедьярова.

Фабиано играет черными с Грищуком и только победа гарантирует ему первое место. Карякину в любом случае, нужно играть на победу, чтобы не ждать милости от природы — в случае ничьей Каруаныи своей победы, Сергей его опередит по личным встречам. В случае победы Мамедьярова, тот догонит Карякина, но Шахрияр обыграл Сергея в первом туре.

Вот такой сложный сюжет получился перед заключительным днем.

В случае дележа первого места, победитель определится по следующим показателям: 1. Личные встречи 2. Количество побед 3. Коэффициент Зоннеборна-Бергера. В случае если все показатели окажутся равными, 28 марта будет проведен тай-брейк.

Победитель турнира в ноябре в Лондоне сыграет матч на первенство мира с действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном.

СТАТИСТИКА

Результаты 13-го тура. Каруана — Аронян — 1:0, Мамедьяров — Грищук — 1:0, Дин Лижэнь — Крамник, Со — Карякин — ничьи.

Положение после 13 туров. 1. Каруана (США) — 8; 2−3. Карякин (Россия), Мамедьяров (Азербайджан) — по 7,5; 4. Дин Лижэнь (Китай) — 7. 5. Грищук (Россия) — по 6,5; 6. Крамник (Россия) — 6; 7. Со (США) — 5,5; 8. Аронян (Армения) — 4.

В 14-м туре встречаются: Грищук — Каруана, Аронян — Со, Карякин — Дин Лижэнь, Крамник — Мамедьяров.

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