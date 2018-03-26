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26 марта, источник: БЕЛТА

Минск подаст заявку на проведение в 2022 году Всемирной шахматной Олимпиады

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск подаст заявку на проведение в 2022 году Всемирной шахматной Олимпиады. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.

Национальная федерация шахмат намерена сделать это в ходе заседания Президентского совета Международной федерации шахмат (ФИДЕ) 7 апреля в Минске.

«Мы давно вынашивали такую идею — провести в Минске шахматную Олимпиаду — грандиозное соревнование, которое бы собрало лучших из лучших со всего мира. Считаем, что уже накопили определенный опыт, знаем, что нужно сделать в организационном плане, поэтому, заручившись поддержкой Министерства спорта и туризма, городских властей, будем выступать вот с такой инициативой», — отметила председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина.

Руководитель БФШ и заместитель председателя Николай Зарубицкий в эти дни находятся в Батуми, где проходит заседание Совета Европейского шахматного союза (ЕШС). Члены белорусской делегации рассказали коллегам о спортивной и городской инфраструктурах Минска, сложившейся практике проведения в стране крупных международных соревнований, поддержке со стороны органов госуправления.

Президент Европейского шахматного союза Зураб Азмайпарашвили поблагодарил белорусскую сторону за искреннее желание провести в Минске Всемирную шахматную Олимпиаду и пообещал поддержать белорусскую заявку.

Решение о месте проведения Олимпиады-2022 будет принято на Конгрессе ФИДЕ, который в конце сентября нынешнего года пройдет в Батуми.

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