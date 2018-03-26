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21:03 (мск), источник: Р-Спорт

Каруана победил Ароняна, Грищук проиграл Мамедьярову на турнире претендентов FIDE

Американец Фабиано Каруана обыграл армянина Левона Ароняна, а россиянин Александр Грищук уступил азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову в предпоследнем туре на турнире претендентов Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Берлине.

Источник: РИА "Новости"

Партия между Каруаной и Ароняном, в которой американец играл белыми фигурами, завершилась поражением представителя Армении на 39-м ходу. Благодаря этой победе Каруана обошел россиянина Сергея Карякина и вернул себе единоличное лидерство в турнире.

Грищук, игравший против Мамедьярова черными фигурами, был вынужден сдаться также на 39-м ходу.

Каруана набрал 8 очков и обошел на полбалла Карякина, Мамедьяров догнал россиянина, набрав 7,5 балла, и теперь делит с ним второе-третье места. Грищук (6,5 балла) занимает четвертую строчку и потерял шансы на победу в турнире. Аронян с четырьмя очками замыкает таблицу соревнований.

Турнир претендентов завершится 27 марта. Его победитель осенью 2018 года сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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