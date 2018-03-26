Российский шахматист Карякин сыграл вничью с Со в 13-м туре турнира претендентов

Продолжаются другие партии тура: Фабиано Каруана (США) — Левон Аронян (Армения), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Александр Грищук (Россия), Дин Лижэнь (Китай) — Владимир Крамник (Россия).

На текущий момент Карякин единолично лидирует в турнирной таблице, набрав 7,5 очка, Каруана с 7 баллами идет вторым.

В Берлине участники играют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем — количество побед и коэффициент Зоннеборна — Бергера, равный сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.

Если все эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.