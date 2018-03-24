Карякин победил Каруану в 12-м туре турнира претендентов

В другой партии китаец Дин Лижэнь обыграл черными фигурами азербайджанца Шахрияра Мамедьярова. Продолжаются встречи Александр Грищук (Россия) — Левон Аронян (Армения) и Владимир Крамник (Россия) — Уэсли Со (США).

В турнирной таблице лидируют Карякин и Каруана (по 7 очков).

В Берлине участники играют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем — количество побед и коэффициент Зоннеборна — Бергера, равный сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.

Если все эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.