Карякин уже третий. И рвется в лидеры

Источник: РИА "Новости"

Берлин. Турнир претендентов. 11-й тур

Фабиано Каруана (США) — Владимир КРАМНИК (Россия) — 0,5:0,5

Левон Аронян (Армения) — Сергей КАРЯКИН (Россия) — 0:1

Уэсли Со (США) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 0,5:0,5

Дин Лижэнь (Китай) — Александр ГРИЩУК​ (Россия) — 0,5:0,5

Положение: Каруана — 7. Мамедьяров — 6,5. Грищук, Карякин — по 6. Дин Лижэнь — 5,5. Крамник — 5. Со — 4,5. Аронян — 3,5.

Турнир претендентов в Берлине становится все интереснее. В 11-м туре результативной стала только одна партия, но она изменила турнирное положение. И в следующем туре между собой сойдутся шахматисты, решавшие судьбу прошлого турнира претендентов в Москве.

ОТ МИНУСА К ПЛЮСУ

Участник чемпионского матча с Магнусом Карлсеном россиянин Сергей Карякин претендентский турнир начал крайне неудачно. После четвертого тура в его активе было только одно очко. Два поражения, две ничьи и чуть отличные от нуля шансы на продолжение борьбы за победу. Да, впереди было еще 10 туров, но такое начало кого угодно выбьет из колеи.

Карякин справился. В последних пяти турах он одержал три победы. В 11-м туре россиянин черными играл с армянином Левоном Ароняном. Гроссмейстером, до старта турнира считавшимся чуть ли не главным фаворитом. Но так, как Аронян играет в Берлине, он не играл уже очень давно. Постоянные зевки, странные ходы и бесконечные поражения.

В партии с Карякиным армянский шахматист, накануне потерпевший тяжелое поражение от Владимира Крамника, пытался создать максимальное давление по центру, контролируя при этом ферзевый фланг, где небольшое преимущество было у черных. Аронян настолько заигрался, что пропустил момент, когда россиянин стал продвигать вперед пешки и очень четко скоординировал действия своих фигур.

Белые увлеклись идеей мата в пару ходов, и допустили ошибку, двинув вперед пешку с а2 на а4. Карякин, конечно, эту слабость тотчас использовал. С этого момента на победу играли только черные, и сделали это очень четко. Белые пешки погибали одна за другой, и Аронян 15 ходов пытался играть без четырех пешек.

Спастись никакой возможности не было, и армянский гроссмейстер признал свое поражение. Он остался последним, имея в своем активе всего 3,5 очка. Пять поражений — это катастрофа. А в активе Карякина уже 6 очков и третье место, которое он делит с Александром Грищуком. В 12-м туре Карякин белыми сыграет с лидером турнира Фабиано Каруаной, от которого отстает ровно на одно очко.

В прошлом турнире претендентов в эти соперники также играли между собой, причем в последнем туре, и тогда победил россиянин и гарантировал себе участие в чемпионском матче. Сейчас ему тоже необходимо побеждать.

ОСТОРОЖНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Каруана в 11-м туре белыми играл с Крамником. Выступающий за США итальянский гроссмейстер предложил сопернику ферзевый гамбит, трансформирующийся в славянский. Но россиянин применил новинку, двинув пешку на с5, и от классического продолжения отказался. Крамник вообще в Берлине выглядит наиболее воинственным из всех участников, вот только запаса прочности ему не хватает.

Каруана после раздумий решил отказаться от малейшего риска, разменял сначала ферзей, а после довольно сложной позиционной борьбы начался размен и всех остальных фигур. В итоге соперники согласились на ничью.

Довольно спокойная ничья была зафиксирована и в партии между американцем Уэсли Со и азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. Черные пытались создать превосходство на ферзевом фланге, белые быстро всю инициативу соперника погасили, и на доске сложилась абсолютно равная структура. Соперники предпочли не испытывать терпения друг друга. Мамедьяров начал размены фигур, а Со был совсем не против. Ничья на 41-м ходу.

ЛОШАДЬЮ ХОДИ!

То, что сотворили китаец Дин Лижэнь и россиянин Александр Грищук, не поддается здравому смыслу.

Соперники разыграли английскую защиту. К 15-му ходу ничто не предвещало катастрофы для черных. Более того, у них были отличные шансы на то, чтобы захватить инициативу. Нужно было лишь грамотно играть конями. Но Грищук как раз этого и не сделал.

Он убрал одного из коней с центра доски на фланг, чем тут же ослабил свою позицию. Китайский гроссмейстер действовал неумолимо и довел позицию на доске к уверенной победе в один ход. Этим ходом был перевод коня с е6 на h8, и партия была выиграна. У черных просто не оставалось возможности защищаться.

Но Лижэнь то ли не увидел этого хода, то ли не просчитал, как правильно ходить дальше, но сделал совсем другое. И даже в этой ситуации он мог уверенно добиться первой на турнире победы, однако внезапно начал играть так, словно она была ему не нужна. У Грищука, оказавшегося в жестком цейтноте, появилась возможность отскочить. Что он успешно и сделал, выбирая единственно возможные ходы. Даже компьютер не сыграл бы точнее.