Грищук и Карякин устроили погоню

Источник: Спорт-Экспресс

Результаты 9-го тура. КАРЯКИН — КРАМНИК 1−0, Каруана — Дин Лижэнь, Аронян — Мамедьяров, Со — ГРИЩУК — ничьи. Положение после 9 туров. 1. Каруана — 6 очков 2. Мамедьяров — 5,5. 3. ГРИЩУК — 5. 4 — 5. КАРЯКИН, Дин Лижэнь — по 4,5. 6 — 8. КРАМНИК, Аронян, Со — по 3,5.

Пары 10-го тура. Мамедьяров — Каруана, ГРИЩУК — КАРЯКИН, Дин Лижэнь — Со, КРАМНИК — Аронян. Партии 10-го тура завершились после подписания номера в печать.

В столице Германии продолжается кандидатский форум. Восемь лучших гроссмейстеров борются за право сыграть с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. После девяти туров единоличным лидером является представитель США Фабиано Каруана. В гонке преследования — четверо — Мамедьяров, Грищук, Карякин и Дин.

Для трех россиян этот турнир складывается по-разному. Стабильнее всех выглядит Александр Грищук, единственный, кто имеет положительный баланс побед и поражений. Карякин оправился от стартового провала, а вот Владимир Крамник, наоборот, опустился на дно таблицы после безоговорочного лидерства на страте.

КРАМНИК. ВЛАДИМИР, ИЛИ ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ

После третьего тура, казалось, что никто не сможет остановить Крамника. Было видно, что 14-й чемпион мира готов просто отменно. Победа над Грищуком, упущенные возможности с Карякиным и разгром Ароняна. Но в четвертом поединке Каисса сыграла с нашим соотечественником злую шутку. Пройдя через опасную позицию, Владимир Борисович получил позицию абсолютно выигранную. И, доведи он дело до конца, Крамник стал бы главным фаворитом соревнований и своего уже бы вряд ли упустил. Мало того что 3,5 очка из 4 возможных, так еще и победа над принципиальным соперником, который бы вряд ли мог прийти в себя от удара.

Но Крамник не только выпустил из рук перевес, но и совершил роковую ошибку, а через некоторое время признал поражение. Восстановиться от такого удара он так и не смог. В партиях с Мамедьяровым, Грищуком и Карякиным он не был похож на самого себя. Крамник шел на неоправданный риск и получил три баранки, опустившись в нижнюю часть турнирной таблицы. Пока совсем непонятно, сможет ли Владимир Борисович залечить раны и выйти хотя бы на 50 процентный результат, ведь об общем его успехе в Берлине речи уже не идет.

ГРИЩУК. ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ

Александр — великий боец, прекрасный тактик, интересный шахматист. Его партии никогда не бывают скучными. В 2011 году, если бы он победил Бориса Гельфанда в финальном матче претендентов (тогда был не круговой турнир, а матчи навылет), то, уверен, одолел бы в поединке за корону Ананда и стал бы чемпионом мира. Но это уже история, а сейчас Грищук ближе всех из россиян подобрался к лидеру — Каруане. И главное, что у Александра в последнем туре намечена, возможно, ключевая партия именно с Фабиано. Причем у Грищука будет белый цвет. Так что сейчас сложилась ситуация, когда все надежды российских болельщиков связаны именно с Александром.

КАРЯКИН. СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ

Все давно привыкли, что Карякин способен удивлять в самых безнадежных ситуациях. Так было на турнире претендентов-2014, на Кубке мира-2015, в катастрофических позициях в матче на первенство мира с Карлсеном в 2016-м. Вот и сейчас Карякин с двумя поражениями плелся на последнем месте. Чего только не пришлось ему выслушать от журналистов в их критических материалах, и от болельщиков в социальных сетях. Только верные фанаты говорили, что Сергей еще вернется в борьбу. И он вернулся! Победа над Со в ничейном эндшпиле и победа над Крамником, который в том поединке играл слишком резко. Зная огнеупорность Сергея, можно представить, что он вклинится в борьбу за первое место. Благо есть принципиальная дуэль с Каруаной и последний белый цвет с Дином.

— Мы очень надеемся, что Сергей покажет характер, — заявили представители первого спонсора шахматиста из компании «Альпари». — Он не раз доказывал, что мы не зря оказываем ему поддержку уже шестой год подряд. Надеемся, что Сергей будет сохранять шансы и сможет выйти на еще один матч с Карлсеном.

Так что Карякин все еще жив и даже очень опасен.

ВСЕ О ТУРНИРЕ

Турнир претендентов, Берлин, 10 — 28 марта. Победитель двухкругового состязания восьми гроссмейстеров сыграет матч за шахматную корону с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Состав участников: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2809), ВЛАДИМИР КРАМНИК (Россия, 2800), Уэсли Со (США, 2799), Левон Аронян (Армения, 2794), Фабиано Каруана (США, 2784), Дин Лижэнь (Китай, 2769), АЛЕКСАНДР ГРИЩУК (Россия, 2767), СЕРГЕЙ КАРЯКИН (Россия, 2763).

Дополнительные показатели в случае дележа первого места: 1. Личные встречи 2. Количество побед 3. Коэффициент Зоннеборна-Бергера. В случае если все показатели равны, 28 марта будет проведен тай-брейк.

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с первого.

Игровые дни: 10−12, 14−16, 18−20, 22−24, 26, 27 марта.

Выходные: 13, 17, 21, 25 марта.

Начало туров в 17.00 (время московское).